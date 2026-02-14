Slušaj vest

Vojni veterankoji je došao u SAD legalno pre više od 50 godina deportovan je od strane Ministarstva za unutrašnju bezbednost (DHS).

Prema navodima, Godfri Vejd proveo je pet meseci u pritvoru Službe za imigraciju i carinu (ICE) pre nego što ga je DHS nedavno deportovao na Jamajku.

Vejd je došao u SAD kao tinejdžer 1975. godine i stupio u vojsku, gde je na kraju časno otpušten iz službe, prenosi portal Mlive.

U septembru 2025. godine, Vejd je zaustavljen jer nije dao signal prilikom skretanja dok je vozio u Konjersu, u Džordžiji. Na kraju je uhapšen zbog vožnje bez dozvole.

Posle hapšenja, u slučaj se uključio ICE. Agencija se pozvala na nalog za deportaciju iz 2014. godine koji je proistekao iz neisplaćenog čeka iz 2007. i optužbe za lakši napad iz 2006. godine.

Nalog za deportaciju izdat je nakon što se Vejd 2014. godine nije pojavio na sudu. Međutim, sudski zapisi pokazuju da su obaveštenja o ročištu koja je ICE slao vraćena kao neuručiva.

Vejdov advokat kaže da njegov klijent nije bio svestan obaveštenja sve dok nije uhapšen, više od decenije nakon što je nalog izdat. Advokat je takođe naveo da su prethodni incidenti u to vreme bili rešeni i da nisu uključivali fizičko nasilje.

Advokat je dodao da je hitan zahtev za odlaganje deportacije odbijen i da je njegov klijent deportovan uprkos tome što je žalba bila u toku. Nije jasno kada bi Vejdova žalba mogla biti razmatrana.

Kongresmen (demokrata iz Džordžije) kaže da je njegova kancelarija pokušala da sarađuje sa ICE i DHS kako bi se problem rešio, ali da te agencije ne sarađuju. U pismu objavljenom prošle nedelje, pre nego što je Vejd deportovan, Skot je naveo da je Vejd proveo 55 dana bez dodeljenog službenika za slučaj i bez pojavljivanja pred sudom dok je bio u pritvoru ICE.

Skot je kasnije rekao za da njegova kancelarija nije saznala za Vejdovu deportaciju sve do četiri dana nakon što je poslat na Jamajku.