Američki predsednik Donald Tramp izjavio je u petak da bi promena režima u Iranu „bila najbolja stvar koja bi mogla da se desi“, dok njegova administracija razmatra vojnu akciju protiv Teherana.

Tramp je dao ove izjave ubrzo nakon posete trupama u Fort Bragu u Severnoj Karolini i nakon što je ranije tog dana potvrdio da šalje drugu grupu nosača aviona na Bliski istok.

„Samo pričaju i pričaju i pričaju već 47 godina“

„Čini mi se da bi to bila najbolja stvar koja bi mogla da se desi“, rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali o rušenju iranske islamske klerikalne vlade. „Oni samo pričaju i pričaju i pričaju već 47 godina.“

Iako je predsednik poslednjih nedelja sugerisao da je njegov glavni prioritet dalje ograničavanje iranskog nuklearnog programa, u petak je nagovestio da je to samo jedan od ustupaka koje SAD traže od Irana.

Foto: Lucas Parker/Shutterstock, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, U.S. Air Force / Zuma Press / Profimedia

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu, koji je ove nedelje bio u Vašingtonu na razgovorima sa Trampom, insistira da svaki sporazum mora da uključuje korake za neutralizaciju iranskog programa balističkih raketa i prekid finansiranja savezničkih grupa poput Hamasa i Hezbolaha.

„Ako to uradimo, to bi bio najmanji deo misije“, rekao je Tramp o ciljanju nuklearnog programa Teherana, koji je pretrpeo značajan udar u američkim vojnim napadima prošle godine.

Iran tvrdi da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode

Iran insistira da je njegov nuklearni program mirnodopske prirode. Pre junskog rata, Iran je obogaćivao uranijum do 60 procenata čistoće, što je samo kratak tehnički korak od nivoa potrebnog za proizvodnju oružja.

Trampovi komentari o mogućem kraju vladavine ajatolaha Alija Hamneija dolaze samo nekoliko nedelja nakon što je državni sekretar Marko Rubio rekao da bi promena vlasti u Iranu bila „daleko komplikovanija“ od nedavnog pokušaja administracije da svrgne predsednika Venecuele Nikolasa Madura. Rubio je tokom saslušanja u Senatu prošlog meseca primetio da se u slučaju Irana „radi o režimu koji je na vlasti veoma dugo“.

„Dakle, biće potrebno mnogo pažljivog razmišljanja, ako se ta mogućnost ikada ostvari“, rekao je Rubio.