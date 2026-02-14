Slušaj vest

Napad je bio usmeren na Višgorodski okrug u glavnom gradu Ukrajine, koji se nalazi na severnoj periferiji Kijeva. Regionalni guverner Mikola Kalašnjik izvestio je da su muškarac i žena hospitalizovani zbog povreda zadobijenih u napadu.

- Neprijatelj nastavlja da teroriše civilno stanovništvo Kijevske oblasti - naveo je Kalašnjik u objavi na Telegramu.

Dodao je da je povređeni muškarac zadobio višestruke rane od gelera na gornjim ekstremitetima, licu i vratu, dok je žena pretrpela prelom kosti.

Napad je izazvao požar na jednoj kući u regionu, koji su pripadnici hitnih službi ubrzo ugasili.

Prema rečima guvernera, puni obim pričinjene štete još uvek se utvrđuje.

Pojačani napadi i energetska kriza

Najnoviji napad na prestonicu dolazi u trenutku kada je Rusija tokom zime intenzivirala udare na Kijevi druge ukrajinske gradove, ciljajući civilnu i energetsku infrastrukturu.

Ovi napadi su ozbiljno oštetili energetsku mrežu zemlje i primorali vlasti da uvedu dugotrajne restrikcije struje usred niskih temperatura.

Mnogi stanovnici Kijeva suočili su se s prekidima grejanja dok su temperature poslednjih nedelja padale i do -20 stepeni Celzijusa.

Diplomatija u senci rata

Obnovljeni napadi na ukrajinsku prestonicu dolaze u trenutku kada Sjedinjene Američke Države pojačavaju diplomatske napore usmerene na postizanje sporazuma o okončanju rata u Ukrajinu, koji se približava četvrtoj godišnjici.