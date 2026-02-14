Slušaj vest

U ukrajinskom raketnom napadu u ruskom gradu Belgorodu blizu granice ubijene su dve osobe, a ranjeno ih je petoro, rekao je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.

Gladkov je u videu objavljenom na Telegramu rekao da su poginuli muškarci obnavljali oštećene mreže grejanja i električne energije u gradu. Radovi na obnovi nastaviće se u subotu jer je bilo preopasno da rade noću, rekao je Gladkov.

On je ranije rekao da je napad prouzrokovao ozbiljnu štetu energetskim postrojenjima i da je prekinuto snabdevanje strujom, grejanjem i vodom. Tri stambene zgrade u gradu pretrpele su štetu.

Nezvanični Telegram kanal SHOT izvestio je da su stanovnici prijavili niz glasnih eksplozija u gradu i da je protivvazdušna odbrana bila u funkciji.

Belgorod, smešten oko 40 km od granice, često je na meti napada ukrajinskih snaga.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

