Američka vojska je u objavi na Iksu izjavila da je brod "učestvovao u operacijama trgovine narkoticima".
trampova administracija pohvalila uspehe u uništavanju ovih brodova
BRUTALAN UDAR: Američka vojska tvrdi da je pogodila brod narko-krijumčara na Karibima (VIDEO)
Američka vojska je u objavi na društvenim mrežama izvestila da je pogodila brod na Karibima, ubivši tri osobe, što je poslednji takav incident u nizu sličnih događaja u proteklih nekoliko meseci.
Administracija predsednika Donalda Trampa pohvalila je svoje uspehe u uništavanju brodova za koje se sumnja da se bave trgovinom drogom u tom području.
Rojters nije mogao odmah da potvrdi ovu informaciju.
