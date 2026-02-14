Slušaj vest

Američka vojska je u objavi na društvenim mrežama izvestila da je pogodila brod na Karibima, ubivši tri osobe, što je poslednji takav incident u nizu sličnih događaja u proteklih nekoliko meseci.

Administracija predsednika Donalda Trampa pohvalila je svoje uspehe u uništavanju brodova za koje se sumnja da se bave trgovinom drogom u tom području.

Vojska je u objavi na Iksu izjavila da je brod "učestvovao u operacijama trgovine narkoticima".