Američka vojska je u objavi na društvenim mrežama izvestila da je pogodila brod na Karibima, ubivši tri osobe, što je poslednji takav incident u nizu sličnih događaja u proteklih nekoliko meseci.

Administracija predsednika Donalda Trampa pohvalila je svoje uspehe u uništavanju brodova za koje se sumnja da se bave trgovinom drogom u tom području.

Vojska je u objavi na Iksu izjavila da je brod "učestvovao u operacijama trgovine narkoticima".

Rojters nije mogao odmah da potvrdi ovu informaciju.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

