U hotelu "Bajerišer hof" u Minhenu danas je drugi dan održavanja 62. Minhenske bezbednosne konferencije.

Na trodnevnom skupu od najviše svetske važnosti u ovoj oblasti učestvuje desetine državnika i drugih lidera, a fokus konferencije biće na odnosima EU-SAD, kao i drugim gorućim globalnim pitanjima poput Ukrajine, Pojasa Gaze i Irana, Kine, Rusije.

Konferencija je počela burnim obraćanjem nemačkog kancelara Fridriha Merca i obraćanjem Emanuela Makrona koji su podsetili na važnost jačanja evropskog jedinstva u odnosima sa SAD i sa Kinom i Rusijom, kao i jaču poziciju u podršci Ukrajini.

Posebno je važno istaći to što bi ova konferencija mogla da odredi i put kojim će dalje ići NATO.