RUBIO OTVORIO DRUGI DAN KONFERENCIJE U MINHENU: Evropljani oduševljeni njegovim govorom, drugačiji ton od Džej Di Vensa! Ispraćen VELIKIM APLAUZOM! (FOTO/VIDEO)
U hotelu "Bajerišer hof" u Minhenu danas je drugi dan održavanja 62. Minhenske bezbednosne konferencije.
Na trodnevnom skupu od najviše svetske važnosti u ovoj oblasti učestvuje desetine državnika i drugih lidera, a fokus konferencije biće na odnosima EU-SAD, kao i drugim gorućim globalnim pitanjima poput Ukrajine, Pojasa Gaze i Irana, Kine, Rusije.
Konferencija je počela burnim obraćanjem nemačkog kancelara Fridriha Merca i obraćanjem Emanuela Makrona koji su podsetili na važnost jačanja evropskog jedinstva u odnosima sa SAD i sa Kinom i Rusijom, kao i jaču poziciju u podršci Ukrajini.
Posebno je važno istaći to što bi ova konferencija mogla da odredi i put kojim će dalje ići NATO.
Fon der Lajen: Snaga i odvraćanje zavise od industrijskih kapaciteta
Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen osvrnula se na pouke iz rata u Ukrajini, ističući da "snaga, odvraćanje i na kraju životi zavise od industrijskih kapaciteta, od proizvodnje, širenja kapaciteta i održavanja napora tokom vremena".
Naglasila je da Evropa mora "srušiti krutu barijeru između civilnog i odbrambenog sektora", razvijati industrije sa dvostrukom namenom i iskoristiti svoje iskustvo kao globalna sila u automobilskoj industriji, vazduhoplovstvu i teškoj mašinskoj proizvodnji za jačanje evropske odbrambene industrije.
Ukazala je i na značaj novih tehnologija, posebno dronova i sistema naoružanja uz podršku veštačke inteligencije.
- Neki pitaju da li to možemo da priuštimo, ali ja kažem - ne možemo da priuštimo da to ne učinimo - poručila je.
Prema njenim rečima, Evropa mora učiniti više kako bi ojačala svoju odbranu, odala počast žrtvi Ukrajine i postala nezavisnija.
Nova bezbednosna doktrina i "evropsko buđenje"
Fon der Lajen je ocenila da je Evropi potrebna nova bezbednosna strategija kako bi "ponovo kalibrisala način na koji koristi čitav svoj politički alat".
- Mi u Evropi moramo biti spremni i voljni da svoju snagu koristimo odlučno i proaktivno radi zaštite naših bezbednosnih interesa - rekla je.
Dodala je da je potreban "novi doktrinarni okvir" sa jednostavnim ciljem - da Evropa u svakom trenutku može da brani sopstvenu teritoriju, ekonomiju, demokratiju i način života.
Govoreći o nedavnim odlukama EU o programu "Safe" za ponovno naoružavanje kontinenta i o dodatnoj finansijskoj pomoći Ukrajini, ocenila je da je to "istinsko evropsko buđenje" i da je to tek početak.
Takođe je poručila da EU mora oživeti klauzulu o uzajamnoj odbrani i razjasniti šta ona znači u praksi, kao i da bi Unija trebalo češće da koristi kvalifikovanu većinu umesto jednoglasnosti kako bi izbegla blokade u donošenju odluka.
Lajen: "Nezavisna Evropa jača transatlantski savez"
Fon der Lajen je odbacila sugestije da bi veća evropska nezavisnost mogla oslabiti odnose sa SAD.
Pozivajući se na govor američkog državnog sekretara Marka Rubija, istakla je da je "nezavisna Evropa snažna Evropa, a snažna Evropa znači snažniji transatlantski savez".
Priznala je da tokom decenija evropska bezbednost nije uvek bila shvatana kao primarna odgovornost Evrope, ali je naglasila da se to "suštinski promenilo".
- Istina je, bila nam je potrebna svojevrsna šok-terapija i neke granice su pređene koje se više ne mogu vratiti. Ali ono što je potrebno oko toga se svi slažemo i na tome radimo - rekla je.
Deset godina nakon Bregzita: Poziv na bližu saradnju sa Velikom Britanijom
Ursula fon der Lajen se osvrnula i na odnose sa Ujedinjenim Kraljevstvom, hvaleći doprinos Londona u ekspedicionim snagama, na severu Evrope i u baltičkom regionu, kao i u okviru "Koalicije voljnih".
Obraćajući se britanskom premijeru Kiru Starmeru, poručila je:
- U ovom nestabilnom vremenu, Evropa, a posebno Ujedinjeno Kraljevstvo treba da se dodatno približe u oblasti bezbednosti, ekonomije i odbrane naših demokratija. Deset godina nakon Bregzita, naše sudbine su i dalje snažno povezane, dragi Kire, i u našem je zajedničkom interesu da budemo ambiciozni u partnerstvu.
Zaključila je da su Ujedinjeno Kraljevstvo i Evropska unija zapravo čitava Evropa "u ovome zajedno" i da će zajedno i ostati.
Okupljenima se obratila Ursula fon der Lajen
Vang Ji o bezbednosti u Azijsko-pacifičkom regionu
Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji odgovarao je i na pitanje o bezbednosnoj situaciji u Azijsko-pacifičkom regionu. On je rekao da Kina ostaje "važan stub mira u Aziji", ali je priznao da postoje "izazovi".
Direktno je kritikovao japansku premijerku Sanae Takaiči zbog nedavnih izjava o Tajvanu, navodeći da one "krše teritorijalni suverenitet Kine" i da su za Peking neprihvatljive. Time je završen taj deo pitanja i odgovora.
Odnosi Kine i SAD: Između saradnje i razdvajanja
Govoreći o odnosima sa Sjedinjenim Državama, Vang Ji je rekao da Kina želi da se oni zasnivaju na "uzajamnom poštovanju, mirnoj koegzistenciji i dobrovoljnoj saradnji".
Dodao je da to "na kraju zavisi od SAD", ali da ga ohrabruje što je predsednik Donald Tramp u nedavnim izjavama pokazao "poštovanje" prema kineskom predsedniku Si Đinpingu i Kini.
Istakao je da "neki ljudi" pokušavaju da obuzdaju Kinu i "ocrne je", ali je izrazio nadu u bolji ishod.
Naveo je dva moguća scenarija: prvi, u kojem bi dve zemlje razumno uskladile interese i proširile saradnju - što bi, prema njegovim rečima, bio "najbolji ishod za obe zemlje i svet", i drugi, koji bi podrazumevao "emocionalno i ishitreno" razdvajanje od Kine.
Ji: Kina i EU su partneri, a ne rivali
Govoreći o odnosima sa Evropskom unijom, Vang Ji je rekao da su Kina i EU "partneri, a ne sistemski rivali ili strateški konkurenti".
Ocenio je da je "veoma negativno razmišljanje" posmatrati Kinu kao rivala EU, te da bi širenje takvog narativa bilo "toksično".
Pozvao se i na Konfucija, citirajući misao da "možemo postići harmoniju bez jednoobraznosti".
Vang Ji o situaciji u Ukrajini
U delu pitanja i odgovora Vang Ji je govorio i o ratu u Ukrajini. Rekao je da Kina smatra da je potrebno pronaći "političko rešenje", naglašavajući da Peking nije direktno uključen u sukob.
Ipak, podržava razgovore i kako je rekao, stalno šalje jasnu poruku da želi "prekid neprijateljstava" što je pre moguće.
- Mislim da se sada raspravlja o suštinskim pitanjima - rekao je.
Posebno je istakao da Evropa treba da bude direktno uključena u pregovore i da ne sme biti marginalizovana - poruka koju će mnogi evropski lideri verovatno pozdraviti.
Vang Ji upozorio na rastuće turbulencije u svetu - čovečanstvo je na raskrsnici
Vang Ji je govorio o potrebi reforme međunarodnih organizacija, posebno Ujedinjenih nacija, naglašavajući da UN "nisu savršene", ali da ostaju "najuniverzalnija i najautoritativnija" institucija tog tipa.
Po njegovim rečima, problem nije u samim UN, već u "određenim zemljama" koje produbljuju razlike, podstiču blokovske podele i oživljavaju mentalitet Hladnog rata, ne imenujući konkretne države. Osvrnuo se na više od 60 konflikata širom sveta.
O Gazi je rekao da će sprovođenje primirja i obnova zahtevati trajne napore ka rešenju dve države i vraćanju pravde palestinskom narodu.
O Iranu je naveo da situacija ima "direktan uticaj na mir" i da strane treba da deluju oprezno i izbegavaju nove sukobe.
O Ukrajini je pozdravio to što su se "vrata dijaloga konačno otvorila", uz apel na postizanje sveobuhvatnog, trajnog i obavezujućeg mirovnog sporazuma.
O Venecueli je poručio da se "crvena linija međunarodnog prava ne sme preći".
Zaključio je da će Kina nastojati da bude "pouzdan faktor stabilnosti" i ponovio da su "Kina i Evropa partneri, a ne rivali".
- Živimo u multipolarnom svetu i moramo praktikovati istinski multilateralizam - poručio je, pozivajući lidere da zajedno "preusmere tok istorije i stvore bolji svet".
Ovacije u Minhenu - drugačiji ton od Džej Di Vensa
Prema izveštaju iz Minhena, Rubio je dobio snažan aplauz i ovacije velikog dela publike.
To predstavlja oštar kontrast u odnosu na govor američkog potpredsednika Džej Di Vensa prošle godine. Iako je Rubio izneo slične kritike - o deindustrijalizaciji, zelenim politikama i masovnim migracijama - učinio je to znatno blažim tonom, naglašavajući ono što povezuje SAD i Evropu, a ne ono što ih razdvaja.
Rubio o Kini: Neslaganja su neminovna, ali dijalog mora da ostane otvoren
Američki državni sekretar Marko Rubio odgovarao je na pitanja o Kini, uoči obraćanja kineskog ministra spoljnih poslova Vang Jia.
Rubio je rekao da se "naši nacionalni interesi često neće poklapati", ali je naglasio potrebu da komunikacioni kanali ostanu otvoreni i da se traže načini za upravljanje razlikama.
- Dugujemo svetu da pokušamo da to vodimo na najbolji mogući način, očigledno izbegavajući sukob i ekonomski i svaki drugi - rekao je.
Dodao je da postoje "dugoročni izazovi" i "iritirajuća pitanja" u odnosima Zapada i Kine, ali da je neophodno njima upravljati što je bolje moguće.
Evropa kao civilizacijska snaga
U emotivnom završetku, Rubio je naveo niz evropskih velikana - Mocarta, Betovena, Dantea, Šekspira, Mikelanđela, Leonarda da Vinčija, kao i Bitlse i Rolingstonse - kao i Sikstinsku kapelu i Kelnski katedralu, ističući da oni svedoče o veličini zapadne civilizacije.
- Ne svedoče samo o veličini naše prošlosti, već nagoveštavaju čuda koja nas čekaju u budućnosti - zaključio je.
Poziv na reformu međunarodnih institucija
Rubio je poručio da Ujedinjene nacije imaju „"ogroman potencija", ali da su se pokazale nemoćnim da reše ratove u Gazi i Ukrajini.
Zalagao se za hitnu reformu međunarodnih institucija, naglasivši da svet nije savršen i da se međunarodno pravo ne sme koristiti kao štit za one koji ga sami krše.
Kritika deindustrijalizacije, migracija i "klimatskog kulta"
Rubio je ocenio da deindustrijalizacija nije bila neminovna, već rezultat "zablude" da je istorija završena posle Hladnog rata.
Kritikovao je "dogmatsku viziju slobodne trgovine bez ograničenja", izmeštanje radnih mesta u inostranstvo i prepuštanje strateških sektora rivalima.
Takođe je napao zelene politike, rekavši da su sprovođene kako bi se "umirio klimatski kult", dok su konkurenti nastavili da koriste naftu, ugalj i gas.
Masovne migracije opisao je kao faktor koji "transformiše i destabilizuje društva širom Zapada", naglašavajući da kontrola granica nije izraz ksenofobije, već čin nacionalnog suvereniteta.
Ipak, za razliku od prošlogodišnjeg tona Džej Di Vensa, Rubio je istakao da su te greške "napravljene zajedno" i da ih Zapad zajedno mora ispraviti.
Odbacivanje ideje o "opadanju Zapada"
Rubio je odbacio ideju da Zapad ulazi u fazu neizbežnog opadanja.
- Opadanje je izbor - rekao je, povlačeći paralelu sa periodom posle Drugog svetskog rata.
Naglasio je da SAD ne žele slabe saveznike, već partnere sposobne da se sami brane.
- Nemamo nikakav interes da budemo učtivi i uredni upravnici kontrolisanog opadanja Zapada - poručio je.
"Kraj transatlantske ere nije naš cilj"
Rubio je pokušao da pridobije evropsku publiku poručivši da "u vremenu kada se u naslovima najavljuje kraj transatlantske ere, bude jasno da to nije ni naš cilj ni naša želja".
- Za nas Amerikance, naš dom je možda na zapadnoj hemisferi, ali mi ćemo uvek biti deca Evrope - rekao je.
Govorio je o zajedničkoj istoriji - od italijanskog istraživača koji je započeo američku priču, preko engleskih kolonista, do škotskih, irskih i nemačkih doseljenika, koji su, kako se našalio, "dramatično unapredili kvalitet američkog piva".
Podsetio je i na zajedničke žrtve u okviru NATO-a: "Krvarili smo i ginuli rame uz rame."
Rubio o Ukrajini: Pitanja su sužena, ali najteža tek predstoje
U delu pitanja i odgovora prvo je otvorena tema Ukrajine. Rubio je ocenio da su pitanja koja treba rešiti "sužena", ali da su sada fokusirana na "najteža pitanja za odgovor", što situaciju čini posebno složenom.
Odbacio je sugestiju moderatora da Rusija nije zainteresovana za pregovore, rekavši da "to ne znamo".
- Oni kažu da jesu, pitanje je pod kojim uslovima i da li možemo pronaći uslove koji su prihvatljivi Ukrajini, a na koje bi Rusija pristala i to ćemo nastaviti da proveravamo - rekao je.
Istakao je da SAD i Evropa nastavljaju da vrše pritisak na Rusiju kako bi je podstakle na pregovore, navodeći da je postignut određeni napredak i da su novi razgovori planirani za utorak.
- Ne verujem da bi iko u ovoj sali bio protiv pregovaračkog rešenja ovog rata, sve dok su uslovi pravedni i održivi i to je ono čemu težimo - poručio je.
Velika imena na glavnoj bini za danas - Posle Rubija - Ursula fon der Lajen, Kir Starmer i Vang Ji
Rubio, nije jedino veliko ime koje će se danas obratiti sa glavne bine. Nakon njega govoriće kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji, predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen i britanski premijer Kir Starmer.
Očekuje se da će Starmer poručiti da je Evropa "uspavani div" i da mora manje da se oslanja na Sjedinjene Države kada je reč o sopstvenoj odbrani.
- Govorim o viziji evropske bezbednosti i većoj evropskoj autonomiji koja ne znači povlačenje SAD, već odgovara na poziv za pravedniju podelu tereta i obnavlja veze koje su nam tako dobro služile - navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta.
Marko Rubio otvorio drugi dan Minhenske bezbednosne konferencije
Američki državni sekretar Marko Rubio otvorio je jutros drugi dan Minhenske bezbednosne konferencije, predstavljajući odgovor Sjedinjenih Država na jučerašnje govore nemačkog lidera Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona o složenom stanju transatlantskih odnosa.
Pitanje koje se svima nameće jeste da li će Rubio održati konfrontacioni govor, nalik onom koji je prošle godine imao američki potpredsednik Džej Di Vens, ili će pokušati da ublaži već narušene odnose koristeći svoj diplomatski šarm.
Paradoks u centru njegovog obraćanja jeste to što će, iako se obraća uglavnom evropskoj publici, istovremeno biti pažljivo slušan i u Sjedinjenim Državama - uključujući i predsednika Donalda Trampa, koji želi da njegova agenda bude izložena jasno, pa čak i grubo. Za Rubija je to hod po tankoj žici.
Uoči odlaska za Minhen, Rubio je poručio da Evropljani žele i cene iskrenost, te da će im se dopasti ono što ima da kaže. Navodno je tu poruku ponovio i pojedinim evropskim delegacijama sa kojima se sastao juče u Minhenu. Ostaje da se vidi kako će to izgledati u praksi.
Velika imena na glavnoj bini
