Američki milijarder i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn je tokom svedočenja pod zakletvom direktno upitan “koliko dugo ga seksualno privlače maloletnice”, a njegova reakcija posebno izaziva jezu. Snimak star 16 godina, koji je nastao na Floridi, postao je viralan.

Snimak je objavilo američko Ministarstvo pravde u okviru nove ture Epstajnovih dosijea.

"Koliko dugo vas seksualno privlače maloletnice"?

- Gospodine Epstajn, koliko dugo vas seksualno privlače maloletnice? – čuje se pitanje dok advokat u pozadini dobacuje: "Primedba, uznemiravanje, sporno".

- Jel’ se vi to šalite? – upitao je Epstajn, sedeći u crnoj fotelji.

U tom trenutku tikovi su vidni na njegovim očima, trepće i pomera obrve, glave podbočene rukom koju je nalaktio na sto.

- Ne, mislim, ne osećam da ovde otkrivam bilo kakve tajne, zar ne? – usledilo je novo pitanje, dok se ponovo čuje advokat kako govori: “Zahtev za brisanje iz zapisnika”.

Epstajn na ovo pomera usne i blago sleže ramenima.

- I to je pitanje – dodaje ispitivač.

- Voleo bih da odgovorim i na to pitanje. I na sva druga vaša pitanja danas. Međutim, moram da sledim savet svojih advokata. Oni su mi rekli da moram da se pozovem na svoja prava iz 5, 6. i 14. amandmana da danas ne odgovaram na ta pitanja ili bilo koja druga pitanja u vezi ove tužbe – rekao je Epstajn.

- Koje je bilo ime bilo koje od maloletnica koje su bile predmet krivičnih optužbi na koje ste se izjasnili krivima? – usledilo je novo pitanje.

- Ne znam – odgovara Epstajn.

- Recite mi o tim optužbama, koji su bili njihovi navodi?

- Navođenje na prostituciju. Ne na maloletnu prostituciju. Na prostituciju.

- Da li su žrtve ili prostitutke bile maloletne?

- Izjasnio sam se krivim za navođenje na prostituciju. Ne mogu ništa više od toga da vam kažem – odgovorio je Epstajn.

Tužbe rešene nagodbama

Osuđeni pedofil je 2010. svedočio na Floridi u okviru građanske parnice za klevetu koja se tiče njegovih žrtava, uključujući Virdžiniju Đufre Roberts, i pravnih bitki vezanih za njegov pravni sporazum o iz 2008.

U maju 2009, Virdžinija Đufre je podnela anonimnu tužbu kao “Džejn Dou 102” protiv Epstajna i optužila njegovu saradnicu Gilejn Maksvel da ju je regrutovala za seksualnu trgovinu dok je bila maloletna.

Do kraja te godine, desetine Epstajnovih žrtava podnele su građanske tužbe protiv njega.

Sve su rešene nagodbom čiji iznosi nisu otkriveni. Dokumenti objavljeni u januaru 2022. otkrili su da je iznos nagodbe u slučaju Džejn Dou 102 iz 2009. bio 500.000 dolara i druga “vredna naknada”.

Federalni tužioci su ponovo krenuli da pregledaju optužbe 2018, nakon serije članaka u “Majami heraldu” o ovom sporazumu. Epstajn je uhapšen u julu 2019, a mesec dana kasnije navodno je izvršio samoubistvo u zatvoru. Misterija njegove smrti od tada se samo produbila.

Maksvel spremna da svedoči pod jednim uslovom

Njegova saradnica Maksvel osuđena je 2021. na 20 godina zbog regrutovanja i zlostavljanja maloletnica. Ona je nedavno odbila je da odgovara na pitanja Nadzornog odbora američkog Predstavničkog doma i rekla je da je spremna da svedoči ukoliko joj Tramp odobri pomilovanje ili ublaži kaznu.

- Maksvel je spremna da govori potpuno i iskreno ako joj predsednik Tramp odobri pomilovanje - izjavio je njen advokat Markus.

Ko je bio Džefri Epstajn?

Džefri Edvard Epstajn(1953- 2019) bio je američki finansijer i investitor, poznat po ogromnom bogatstvu i društvenim vezama sa slavnim i moćnim ljudima, uključujući političare, kraljevske porodice i poznate ličnosti, kao i seksualni prestupnik nad decom.

Karijeru je započeo kao nastavnik, a nakon što je otpušten iz škole 1976. ušao je u bankarski i finansijski sektor, posle čega je osnovao sopstvenu firmu koja je upravljala bogatstvom izuzetno imučnih klijenata.

Negovao je elitni društveni krug ljudi i stupio u kontakt sa mnogim ženama i devojčicama koje su on i njegovi saradnici seksualno zlostavljali.

Rođen je 20. januara 1953. u jevrejskoj porodici u Bruklinu. Majka mu je radila kao školska pomoćnica i bila je domaćica, a otac kao baštovan i domar. Ima mlađeg brata po imenu Mark.

Komšije su mu majku opisale kao „divnu majku i domaćicu”, a njegove roditelje zajedno kao tihe i skromne.

Epstajnovo ime postalo je globalno poznato zbog opsežnih istraga o trgovini ljudima i seksualnom zlostavljanju, kao i zbog njegovih veza sa uticajnim ličnostima iz sveta politike, biznisa i društvene elite.

Nakon hapšenja 2019. godine i smrti u zatvoru, slučaj je ostao predmet javnih rasprava, pravnih postupaka i medijskih istraživanja. Danas se često navodi kao primer zloupotrebe moći i problema nejednakosti pred zakonom.

Jezivi snimci dece u Epstajnovim fajlovima

U Epstajnovim fajlovima, našlo se i svedočenje devojke koja je "regrutovala devojčice" za Džefrija, ali i sama bila žrtva monstruoznih radnji na ozloglašenom ostrvu.