Rusijaje tokom noći lansirala 112 dronova i balističku raketu Iskander-M na Ukrajinu, saopštila je ukrajinska avijacija. Ukrajinske snage PVO presrele su 91 dron. Najmanje 18 dronova je prošlo i pogodilo 11 lokacija, a delovi krhotina pali su na dve lokacije. Poginulo je pet, a ranjeno 13 osoba u protekla 24 sata.

Hersonska oblast

Ruske snage su pogodile 31 naselje, ubivši dve osobe i ranivši četiri, rekao je guverner Oleksandr Prokudin. Među poginulima je i 52-godišnji muškarac na kojeg su ruski vojnici bacili eksploziv sa drona, dodao je Prokudin.

Sumska oblast

U ruskom napadu dronom na Konotopsku poginula je 44-godišnja žena, dok su povređeni 16-godišnji dečak i 23-godišnji mladić, saopštio je guverner Oleh Hrihorov. On je dodao da je još jedan mladić, star 22 godine, ranjen u Sumiju.

Zaporoška oblast

Jedna osoba je poginula, a tri su ranjene u ruskim napadima širom oblasti, rekao je guverner Ivan Fedorov. Dodao je da su ruske snage tokom dana izvele 655 napada na 41 naselje u Zaporoškoj oblasti.

Odeska oblast

Jedna žena je poginula u ruskom napadu dronom na Odesu, saopštio je guverner Oleh Kiper.

Kijevska oblast

Jedan muškarac i jedna žena hospitalizovani su zbog povreda nastalih u ruskom napadu, saopštio je regionalni guverner Mikola Kalašnjik.

Harkovska oblast

U ruskom napadu dronom na selo Feski ranjen je 22-godišnji muškarac, rekao je guverner Oleh Sinjehubov. On je dodao da je oštećena i civilna infrastruktura, uključujući šest kuća, dva automobila i elektroenergetska mreža.

