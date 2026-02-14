IMA MRTVIH I RANJENIH: Rusija tokom noći žestoko bombardovala Ukrajinu dronovima, lansirana i raketa Iskander!
Rusijaje tokom noći lansirala 112 dronova i balističku raketu Iskander-M na Ukrajinu, saopštila je ukrajinska avijacija. Ukrajinske snage PVO presrele su 91 dron. Najmanje 18 dronova je prošlo i pogodilo 11 lokacija, a delovi krhotina pali su na dve lokacije. Poginulo je pet, a ranjeno 13 osoba u protekla 24 sata.
Hersonska oblast
Ruske snage su pogodile 31 naselje, ubivši dve osobe i ranivši četiri, rekao je guverner Oleksandr Prokudin. Među poginulima je i 52-godišnji muškarac na kojeg su ruski vojnici bacili eksploziv sa drona, dodao je Prokudin.
Sumska oblast
U ruskom napadu dronom na Konotopsku poginula je 44-godišnja žena, dok su povređeni 16-godišnji dečak i 23-godišnji mladić, saopštio je guverner Oleh Hrihorov. On je dodao da je još jedan mladić, star 22 godine, ranjen u Sumiju.
Zaporoška oblast
Jedna osoba je poginula, a tri su ranjene u ruskim napadima širom oblasti, rekao je guverner Ivan Fedorov. Dodao je da su ruske snage tokom dana izvele 655 napada na 41 naselje u Zaporoškoj oblasti.
Odeska oblast
Jedna žena je poginula u ruskom napadu dronom na Odesu, saopštio je guverner Oleh Kiper.
Kijevska oblast
Jedan muškarac i jedna žena hospitalizovani su zbog povreda nastalih u ruskom napadu, saopštio je regionalni guverner Mikola Kalašnjik.
Harkovska oblast
U ruskom napadu dronom na selo Feski ranjen je 22-godišnji muškarac, rekao je guverner Oleh Sinjehubov. On je dodao da je oštećena i civilna infrastruktura, uključujući šest kuća, dva automobila i elektroenergetska mreža.
(Kurir.rs/Kyiv Independent/Foto: Ilustracija/Preneo: V.M.)