UPRAVO NA KURIR TELEVIZIJI Dragan Petrović o sledećim koracima NATO alijanse: Kako sprečiti ruski i kineski uticaj na Arktiku?
U Briselu je ove nedelje održan sastanak ministara odbrane članica NATO, fokusiran na jačanje bezbednosti saveza i sprečavanje ruskog i kineskog pristupa Arktičkom regionu. Generalni sekretar je istakao da će Alijansa braniti svaki deo svoje teritorije i da je pokrenuta misija "Arktička straža" kako bi se popunile sve bezbednosne praznine, uz ulogu novih članica Švedske i Finske.
Predstojeći samit u Ankari 7. i 8. jula dodatno će definisati strategiju saveza u svetlu globalnih bezbednosnih izazova, uključujući i rastući uticaj Kine na Arktiku. Postavlja se ključno pitanje, kako NATO može efikasno da spreči ruski i kineski uticaj na Arktiku?
Profesor doktor Dragan Petrović, naučni savetnik, odgovara na ova pitanja za emisiju "Puls Srbije vikend". Pratite uživo na Kurir televiziji.
