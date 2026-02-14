Slušaj vest

Saobraćaj u centru Atine obnovljen je u subotu u podne nakon što su hiljade poljoprivrednika iz cele Grčke, koji su se okupili da protestuju zbog rastućih troškova proizvodnje i jake konkurencije iz inostranstva, postepeno napustile trg Sintagma.

Oko 40 traktora i 2.500 demonstranata okupilo se ispred Parlamenta u petak, uključujući poljoprivrednike, stočare i pčelare iz Hanje.

Pridružili su im se predstavnici sindikata javnog sektora ADEDY, studentskih udruženja i šefovi poljoprivrednih zadruga, koji su prisustvovali u znak podrške.

Protesti zbog visokih troškova proizvodnje i niskih cena proizvoda

Poljoprivrednici mesecima protestuju zbog visokih troškova proizvodnje, niskih cena svojih proizvoda i kašnjenja u isplati subvencija koje podržava Evropska unija.

Stočari, čija su stada desetkovana masovnim klanjem zbog epidemije ovčjih i kozjih boginja, pridružili su se skupovima.

Proizvođači kažu da su ova pitanja pokretana na prethodnim sastancima sa premijerom, ali da nisu dobili podršku koja im je potrebna za opstanak. Pre nego što je napustio Trg Sintagma, Rizos Marudas, šef Ujedinjene federacije poljoprivrednih udruženja Larise, rekao je da vlada ima fiskalni prostor, ali ne i političku volju da se pozabavi njihovim problemima, dodajući da će se protesti nastaviti dok se zahtevi ne ispune.

Ova odlaganja su posledica postupka provere svih zahteva nakon otkrića rasprostranjenih prevara u tim zahtevima.

Demonstranti tvrdi da su odlaganja ravna kolektivnom kažnjavanju svih farmera za ono što su radili neki od njih, i da pošteni farmeri sada ispaštaju grcajući u dugovima i bez sredstava da zaseju polja za narednu sezonu.

1/7 Vidi galeriju Protest poljoprivrednika u Atini Foto: Petros Giannakouris/AP

Traktorske blokade autoputeva i graničnih prelaza trajale su nedeljama napravivši saobraćajni haos, pa se premijer Kirijakos Micotakis prošlog meseca sastao sa predstavnicima poljoprivrednika, i vlada je načinila seriju ustupaka, koji se pored ostalog odnose na gorivo i struju.

Blokade su obustavljene, ali zemljoradnici tvrde da je vlada nije rešila većinu njihovih problema.