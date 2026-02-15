Slušaj vest

Istrebljenje palestinskog naroda mora da prestane, rekao je predsednik Komisije Afričke unije, Mahamud Ali Jusuf iz Džibutija, na otvaranju 39. godišnjeg samita organizacije danas.

„Na Bliskom istoku, Palestina i patnja njenog naroda takođe pozivaju na našu savest. Istrebljenje ovog naroda mora da prestane“, rekao je Ali Jusuf, koji je izabran da vodi instituciju 2025. godine na četvorogodišnji mandat.

Pojas Gaze, mala teritorija koja se graniči sa Izraelom, Egiptom i Sredozemnim morem, nalazi se pod čvrstom izraelskom opsadom od početka rata izazvanog napadom Hamasa 7. oktobra 2023. godine, koji je, prema AFP-u, rezultirao smrću 1.221 Izraelca.

39. godišnji samit Komsije Afričke unije Foto: MINASSE WONDIMU HAILU/EPA

Najmanje 71.667 Palestinaca ubijeno

Najmanje 71.667 Palestinaca je ubijeno na maloj priobalnoj teritoriji od tada u izraelskoj vojnoj kampanji odmazde, prema podacima ministarstva zdravlja Gaze.

Šef Komisije Afričke unije takođe se osvrnuo na tekuće sukobe širom kontinenta. „Od Sudana do Sahela, istočne Demokratske Republike Kongo, Somalije i šire, naši ljudi nastavljaju da plaćaju visoku cenu za nestabilnost“, rekao je.

„Pokušaj da se ućutka oružje na našem kontinentu pokazao se kao teška misija. Politička i institucionalna krhkost mnogih naših zemalja je razlog za zabrinutost, a otvoreni i latentni sukobi postaju hronični“, nastavio je.

Samit AU okuplja afričke lidere ovog vikenda u Adis Abebi, glavnom gradu Etiopije.

