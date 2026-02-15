Slušaj vest

Šafikur Rahman, lider Bangladeške islamske partije, u subotu je priznao da je poražen na parlamentarnim izborima od svojih rivala iz Bangladeške nacionalističke partije (BNP), uprkos nepravilnostima na koje je upozorio dan ranije.

„Prihvatamo rezultate i poštujemo vladavinu prava“, napisao je lider Džamat-e-Islami u poruci objavljenoj na društvenim mrežama.

Ubedljiva pobeda BNP-a

U petak je Izborna komisija proglasila BNP Tarika Rahmana ubedljivim pobednikom na prvim parlamentarnim izborima od ustanka Generacije Z koji je srušio 15-godišnju gvozdenu vladavinu Šeik Hasine 2024. godine.

Nakon prebrojavanja glasova, BNP je osvojila 212 od 300 mesta u parlamentu, u poređenju sa samo 77 za koaliciju koju predvodi islamistički Džamat-e-Islami.

Pobeda je bila ubedljiva.

Ali u petak uveče, Šafikur Rahman je oštro osudio „manipulaciju“ i „nepravilnosti“ u prebrojavanju glasova, objavivši nameru da se žali izbornoj komisiji.

„Odlučili smo da će svi oni koji su lišeni prava u stotinama izbornih jedinica zahtevati da se rezultati isprave“, rekao je novinarima, zavetujući se da neće dozvoliti da se tu zaustavi.

Opozicioni lider menja mišljenje

Ali, lider Džamat-e-Islami promenio je mišljenje samo nekoliko sati kasnije, u postu koji je objavio na društvenim mrežama preko noći. U njemu, optužbe za masovnu prevaru dobile su mnogo pomiriteljskiji ton.

„Bićemo budna, principijelna i mirna opozicija i smatraćemo vladu odgovornom za sve njene postupke, dok ćemo konstruktivno doprinositi nacionalnom napretku“, rekao je.

U svojoj poruci, Rahman se zahvalio svojim biračima i pristalicama, uveravajući ih da njihovi „napori nisu bili uzaludni“.

„Sa 77 mesta, skoro smo učetvorostručili našu parlamentarnu snagu i postali jedna od najmoćnijih opozicionih snaga u političkoj istoriji Bangladeša“, pohvalio se.

Reakcije na izbore

Portparol Izborne komisije Anvarul Islam Sarkar odbacio je optužbe o prevari.

Šef prelazne vlade i nobelovac Muhamed Junus čestitao je BNP-u i Tariku Rahmanu na „ubedljivoj pobedi“.

U Daki je situacija bila mirna, a građani izražavaju nadu da će nova vlast ispuniti obećanja.