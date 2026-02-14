Slušaj vest

Američka Centralna obaveštajna agencija (CIA) objavila je snimak na mandarinskom jeziku namenjen kineskim vojnicima, u očiglednom pokušaju da iskoristi nestabilnost u Narodnooslobodilačkoj vojsci (NOAK) nakon niza čistki na visokom nivou u vojnom vrhu.

Video je objavljen na Jutjub kanalu CIA u četvrtak pod naslovom „Razlog za odlazak: Spasavanje budućnosti“.

Prikazuje izmišljenog kineskog vojnog oficira koji se obraća CIA nakon što se razočarao u sopstvene vođe.

Izmišljeni kineski vojni oficir kaže: „Ovo je svet koji poznajem, brani domovinu i štiti narod. Ali dan za danom istina postaje sve očiglednija: ono što vođe zapravo štite su njihovi sopstveni interesi.“

Kasnije u videu, oficir kaže: „Nisam mogao da dozvolim da njihovo ludilo postane deo budućnosti moje ćerke.“

Jutjub blokiran u Kini

Ovo je peti oglas za regrutaciju na mandarinskom jeziku koji je CIA objavila od oktobra 2023. Direktor CIA Džon Retklif rekao je za Rojters da su video snimci dospeli do velikog broja kineskih građana, uprkos tome što je Jutjub blokiran u Kini.

Blokiranim sajtovima može se pristupiti pomoću specijalizovanog softvera kako bi se zaobišla kineska internet cenzura.

Prošle godine, na kineskim društvenim mrežama pojavio se parodični video generisan veštačkom inteligencijom, ismevajući život u Sjedinjenim Državama u istom formatu, sa porukom da „elita Vol Strita manipuliše finansijama“.

1/6 Vidi galeriju Kineska vojska Foto: Costfoto/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, MAGO / imago stock&people / Profimedia, Liang Lei / Xinhua News / Profimedia

Turbulencija u kineskoj vojsci

Narodnooslobodilačka vojska prolazi kroz period previranja nakon što je kineski predsednik i vrhovni komandant Si Đinping prošlog meseca stavio visokog generala pod istragu zbog sumnje na korupciju.

Smena generala Džang Jusije, koji se smatrao jednim od najbližih vojnih saveznika Sija, poslala je šokantne talase kroz zapadne obaveštajne krugove. Liu Dženli, član Centralne vojne komisije, najvišeg upravnog tela NOAK, takođe je pod istragom.

Poslednjih godina, nekoliko oficira i visokih zvaničnika ministarstva odbrane smenjeno je zbog sumnje na korupciju ili nelojalnost prema Siju, uključujući bivšeg ministra odbrane Li Šangfua.

U utorak je Si Đinping dao retko javno priznanje da postoje problemi u vojsci, rekavši da je NOAK „prošla revolucionarno pooštravanje antikorupcijske mere“. Takođe je naglasio da su vojnici ostali lojalni Komunističkoj partiji Kine i da su se „pokazali sposobnim i pouzdanim“.

1/16 Vidi galeriju Si Đinping Foto: THOMAS PETER / AFP / Profimedia, AP Jack Taylor, EPA/ Nyein Chan Naing

Kina je ranije razbila mrežu CIA-e

Prema izveštajima medija, između 2010. i 2012. godine, kineske vlasti su demontirale veliki deo špijunske mreže CIA-e u Kini, ubivši ili zatvorivši više od desetak izvora. Njujork tajms je tada izvestio da je jedan od njih pogubljen ispred vladine zgrade pred svojim kolegama, kao upozorenje drugima koji su sarađivali sa CIA-om.