Britanski vloger Sajmon Vilson, koji je za svoj rođendan 2019. godine odlučio da se zaputi u Severnu Koreju, otkrio je šta je doživeo tokom putovanja u ovu zemlju.

Da biste putovali u Severnu Koreju kao turista, to možete učiniti samo kao deo organizovanog putovanja. Samostalni putnici moraju da imaju sponzora i dozvolu Ministarstva spoljnih poslova.

- Počeo sam da guglam. Razgovarao sam s nekoliko ljudi i zapravo je lakše nego što mislite - rekao je Vilson za Hepi aur podkast (Happy Hour Podcast) 2020 godine.

- Znate, ljudi vam reše vizu. Srede letove. To je poput putovanja s punim planom. Možete otići u Severnu Koreju za vikend, ili možete tamo ostati nedelju, dve ili koliko god želite - otkrio je on.

Vilsonova solo avantura započela je 24-satnom vožnjom voza do Pjongjanga, glavnog grada zemlje, gde se sastao sa svojim severnokorejskim turističkim vodičima.

- Dakle, čim pređete granicu Severne Koreje i Kine, nema interneta, nema telefonskog signala. Tvoj telefon je samo mrtav. Dakle, dve nedelje nisam imao nikakav kontakt nigde izvan Severne Koreje - objasnio je.

Vilson je rekao da su mu se pridružili turisti iz drugih zemalja, poput Holandije i Nemačke.

- Rekao bih da je Severna Koreja jedno od mesta u kojima sam se osećao najsigurnijim u životu - priznao je.

Vojska ne sme da se snima

- Namestio sam kameru i pre nego što sam ušao, pitao sam: "Mogu li uneti svoju kameru? Mogu li uzeti stativ? Mogu li uzeti mikrofon? Mogu li uzeti ovo? Mogu li uzeti ono? - rekao je Vilson, a vodiči su mu odgovorili "Da, kako god želiš".

Zanimalo ga je šta ne sme, a šta sme da snima, a oni su mu odgovorili: "Reći ćemo ti kad ne budeš mogao snimati".

- Nemoj snimati zgrade, jer ih štiti vojska. I nemoj snimati vojsku - objasnili su.

Turistički vodiči nemaju pasoše i ne mogu da putuju van Severne Koreje

Vilson je otkrio da turistički vodiči nikada nisu čuli za Jutjub i da, zajedno sa stanovnicima zemlje, nemaju pasoše i ne mogu putovati iz Severne Koreje.

Severnokorejci mogu da putuju iz zemlje samo uz dozvolu vlade, prenosi LADBible.

Sajmon Vilson postao je poznat kada je odlučio da 50 navijača Liverpula odvede na finale Lige šampiona 28. maja 2022. u Pariz za samo jednu funtu po osobi.

Pošto su karte bile preskupe ili rasprodate, Vilson je kupio najjeftiniji autobus i organizovao put po simboličnoj ceni.

„Uspeo sam da okupim 50 navijača Liverpula kako bismo zajedno ispisali sjajne trenutke u Parizu“, rekao je, uz šalu da su ga reklame polepljene po autobusu koštale više nego sam autobus.