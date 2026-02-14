Slušaj vest

Žizel Peliko, koja je tokom suđenja bivšem suprugu i desetinama muškaraca koji su je silovali dok je bila bez svesti postala globalni simbol hrabrosti, opisala je u svojim memoarima šok koji je doživela kada joj je policija prvi put pokazala snimke zločina, uporedivši sebe sa "beživotnom krpenom lutkom".

U odlomcima iz predstojećih memoara "Himna životu", Peliko (73) piše o trenutku kada ju je policija obavestila o postupcima njenog bivšeg supruga Dominika, koga je smatrala sjajnim čovekom i sa kojim je delila život punih 50 godina.

Ona opisuje kako se njen svet srušio 2. novembra 2020. godine, kada je prvi put saznala da ju je tadašnji muž drogirao i silovao i pozivao nepoznate muškarce da je siluju.

Odlomke iz francuskog izdanja knjige, koja će naredne nedelje istovremeno biti objavljena na 22 jezika, preneo je list "Mond".

Dominik Peliko je bio pozvan na saslušanje pošto ga je radnik obezbeđenja u supermarketu uhvatio kako krišom snima žene ispod suknji.

Žizel Peliko ga je pratila u policijsku stanicu, potpuno nespremna za šok koji joj je saopštio policijski službenik Loran Pere.

- Pokazaću Vam fotografije i snimke koji Vam se neće dopasti. To ste vi na ovoj fotografiji - rekao joj je.

Peliko navodi da nije mogla da poveruje da je nepomična žena na krevetu ona.

- Nisam prepoznala ljude. Ni tu ženu. Obraz joj je bio mlitav. Usta opuštena. Bila je krpena lutka - piše ona u knjizi.

Istakla da je njen mozak prestao da radi u kancelariji zamenika policijskog narednika Perea.

Odrekla se prava na anonimnost

Peliko je prošle godine postala međunarodno poznata kada se odrekla prava na anonimnost tokom suđenja koje je šokiralo svet.

Tokom gotovo čitave decenije Dominik Peliko je drobio tablete za spavanje i lekove protiv anksioznosti i ubacivao ih u njen pire, kafu ili sladoled, a potom u njihov dom u selu Mazan na jugoistoku Francuske pozivao desetine muškaraca da je siluju dok je bila u stanju nalik komi.

Ukupno 51 muškarac proglašen je krivim za silovanje ili seksualno zlostavljanje.

U odlomcima iz knjige Peliko objašnjava zašto je odlučila da suđenje bude javno.

Da je postupak ostao zatvoren, kako je uobičajeno u takvim slučajevima, to bi, kaže, zaštitilo zlostavljače, a nju ostavilo samu sa njima u sudnici kao taoca njihovih pogleda, laži, kukavičluka i prezira.

"Niko ne bi znao šta su mi učinili. Nijedan novinar ne bi bio tu da uz njihova imena napiše njihove zločine. Pre svega, nijedna žena ne bi mogla da uđe u sudnicu i oseti da nije sama", navodi ona.

Dodaje da, da je bila 20 godina mlađa, možda ne bi imala hrabrosti da odbije zatvoreno suđenje.

- Plašila bih se pogleda. Tih prokletih pogleda sa kojima je žena moje generacije oduvek morala da živi, pogleda zbog kojih ujutro oklevaš između pantalona i haljine, koji te prate ili ignorišu, laskaju ti i postiđuju te. Pogleda koji bi trebalo da ti kažu ko si i koliko vrediš, a onda te napuste dok stariš - piše Peliko.

Objavljivanje knjige, koju je napisala zajedno sa francuskom autorkom Židit Perinjon, smatra se velikim izdavačkim događajem, jer 17. februara izlazi istovremeno širom sveta.

Britanska glumica Ema Tompson čitaće audio-izdanje na engleskom jeziku. Tompson je na društvenim mrežama navela da je apsolutno izuzetnu priču bilo teško čitati naglas, ali da ona podstiče hrabrost i saosećanje, a pre svega zahteva promene.