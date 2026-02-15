Slušaj vest

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se juče u Strazburu zahtevajući oslobađanje osnivača Radničke partije Kurdistana (PKK), Abdulaha Odžalana, zatvorenog u Turskoj 27 godina, od 1999, preneli su francuski mediji.

Demonstranti iz Nemačke, Švajcarske, Luksemburga i Belgije mahali su žutim zastavama s njegovim likom i skandirali "Oslobodite Odžalana!".

Okupljeni su rekli da traže da Odžalan bude pušten na slobodu da bi kao lider kurdskog naroda pregovarao o rešavanju kurdskog nacionalnog pitanja, pre svega u Turskoj.

Protest se održava svake godine u Strazburu u februaru da bi se obeležio datum hapšenja Odžalana 15. februara 1999. godine u Keniji, tokom bekstva iz Turske.

Radnička partija Kurdistana (PKK) koju je 1978. godine osnovao Odžalan, militantna je grupa koja je, prvenstveno protiv Turske, vodila decenije oružane borbe za stvaranje države Kurda. Označena terorističkom organizacijom od strane Turske, SAD i EU, PKK je izazvala preko 40.000 pogibija i ubistava.

PKK je 1984. godine pokrenula je oružanu pobunu, delujući uglavnom u jugoistočnoj Turskoj, severnom Iraku i Siriji.

Nakon poziva lidera Odžalana početkom 2025. godine na razoružanje i raspuštanje PKK, grupa se navodno raspada. To je bila velika promena stava koja je označila potencijalni kraj 40-godišnjeg sukoba. Taj sukob je doveo i do regionalne nestabilnosti.

Prvobitno ukorenjena u Marksizmu-Lenjinizmu, PKK je težila nezavisnom, ujedinjenom Kurdistanu. Od tada se okrenula zalaganju za "demokratski konfederalizam" i autonomne kurdske regione unutar postojećih granica država u kojima žive Kurdi.

Iako je Odžalan zatvoren u Turskoj od 1999. godine, on je i dalje ključna ličnost PKK, a svakodnevnim operacijama upravljaju lideri Murat Karajilan i Džemil Bajik.