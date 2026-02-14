Slušaj vest

Nekoliko putnika se masovno putuklo na letu budžetske avio-kompanije Džet2, usled čega je pilot bio primoran da izvrši prinudno sletanje u Brisel, Belgija.

Naime, avion je bio na putu iz Antalije, Turska, za Mančester, Engleska, kada su pesnice iznenada počele da lete između redova sedišta. Navodno su izrečene rasističke primedbe pre nego što je izbila tuča.

Slike i video snimci koji kruže društvenim mrežama prikazuju nekoliko putnika kako napadaju jedni druge, a prema pisanju britanskog medija "The Sun", kabinsko osoblje je očajnički pokušalo da razdvoji agresivnu grupu – ali bezuspešno!

Morala je da reaguje policija, koja je izvela dva napadača iz prepunog aviona nakon prinudnog sletanja u Briselu, dok im je zabranjeno da se ikada više ukrcaju u avion Džet2, saopštila je avio-kompanija.

Očevidac opisuje "haotičnu atmosferu"

Jedan putnik je opisao incident kao da je počeo rasističkom primedbom.

- Upravo sam se vratio kući sa užasnog leta i još uvek sam potpuno potresen, kao i mnogi drugi putnici. Na početku leta, putnik iza nas je pravio rasističke komentare, dovoljno tiho da ih drugi nisu mogli jasno čuti, ali dovoljno glasno da ih mi čujemo - rekao je očevidac za medije.

Putnik je više puta pravio pogrdne komentare o drugim pakistanskim putnicima. Takođe je navodno postao agresivan prema kabinskom osoblju.

Nakon prinudnog sletanja na aerodrom u Briselu, putnici su kasnije istog dana nastavili putovanje za Mančester. Avio-kompanija, Jet2, namerava da napadače smatra finansijski odgovornim. Avio-kompanija je incident opisala kao "užasan".