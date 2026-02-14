Slušaj vest

Danska premijerka Mete Frederiksen izjavila je da ambicija američkog predsednika Donalda Trampa da aneksira Grenland nije nestala.

Tramp je odavno želeo kontrolu nad Grenlandom, autonomnom teritorijom koja je deo Danske, tvrdeći da je to neophodno radi zaštite nacionalne bezbednosti SAD. Nedavno je zapretio da će uvesti carine evropskim zemljama koje se tome protive, ali je kasnije povukao pretnje i isključio vojno osvajanje najvećeg ostrva na svetu.

Ali Frederiksen ne misli da je kriza završena. „Mislim da je želja američkog predsednika ista. On je veoma ozbiljan po pitanju ove teme“, rekao je danski premijer na konferenciji o bezbednosti u Minhenu.

Kada ju je panelista pitao da li postoji cena po kojoj bi Danska prodala Grenland Trampu, ona je odgovorila: „Naravno da ne. Možete li da odredite cenu za deo Španije? Ili deo SAD?“

„Moramo zaštititi suverene države. Moramo zaštititi pravo naroda na samoopredeljenje. A Grenlandci su bili veoma jasni: ne žele da postanu Amerikanci“, naglasila je Frederiksen.

Otkako je Tramp odustao od tarifa i vojne opcije, SAD, Danska i Grenland vode zatvorene razgovore o budućnosti ostrva, uključujući i one u Minhenu, gde su se Frederiksen i grenlandski premijer Jens-Frederik Nilsen juče sastali sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom na marginama konferencije.