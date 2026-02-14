Slušaj vest

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas da ukrajinska strana trenutno drži više od 4.000 ruskih vojnika u zarobljeništvu, dok se oko 7.000 ukrajinskih ratnih zarobljenika nalazi u Rusiji.

„Razmena ratnih zarobljenika. Rusi trenutno drže približno 7.000 ukrajinskih ratnih zarobljenika. Mi trenutno imamo preko 4.000.

To su dobre vesti, jer smo imali 1.500. Trenutno imamo nešto više od 4.000. To jest, možemo da izvršimo razmenu“, rekao je Zelenski tokom razgovora sa novinarima u Minhenu, prenosi Ukrinform.

On je napomenuo da bi idealna situacija bila kada bi ruska strana pristala na razmenu „svi za sve“, a da je Ukrajina spremna i na razmene „hiljadu za hiljadu“.

„Bilo bi dobro kada bi bili spremni da zamene čak i „sto za sto“. Svaki korak za nas u ovom pravcu je pozitivna odluka“, rekao je ukrajinski predsednik.