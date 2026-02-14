Slušaj vest

Američka vojska izvela je između 3. i 12. februara 10 vazdušnih napada na više od 30 ciljeva islamske države (IS) u Siriji, u okviru kampanje protiv te ekstremističke grupe u Iraku i Siriji, saopštila je danas Centralna komanda SAD (CENTCOM).

CENTCOM je naveo da su napadnuti infrastrukturni objekti i skladišta oružja Islamske države, prenosi Gardijan.

Napadi su deo operacije "Oko sokolovo", u okviru koje su američke snage, prema sopstvenim navodima, ubile ili zarobile pripadnike IS i pogodile više od 100 ciljeva te organizacije.

Kampanja je pokrenuta nakon što je pripadnik sirijskih bezbednosnih snaga, povezan sa IS, iz zasede napao američke i sirijske snage u gradu Palmiri, kada su poginula dva američka vojnika i jedan prevodilac, dok su tri pripadnika sirijskih vladinih snaga ranjena.

Sjedinjene Američke Države predvode međunarodnu koaliciju protiv Islamske države u Siriji i Iraku od 2014. godine i sarađuju sa Sirijskim demokratskim snagama (SDF), koje predvode Kurdi.

Sirija je u novembru zvanično pristupila koaliciji, nakon čega je Vašington Damask označio kao svog glavnog saveznika u borbi protiv IS.

Foto: AHMAD FALLAHA/EPA

Analitičari upozoravaju da je grupa pokušala da se reorganizuje nakon pada vlasti bivšeg predsednika Sirije Bašara al Asada u decembru 2024. godine, koristeći bezbednosni vakuum i oružje koje je preplavilo zemlju kada su vojnici napustili položaje.

Američki državni sekretar Marko Rubio danas je pohvalio Damask zbog učešća u koaliciji protiv IS, pozdravljajući opredeljenost sirijske vlade za punu saradnju sa SAD i međunarodnim partnerima.

SAD su tokom proteklog meseca postupno evakuisale muške pritvorenike optužene da su pripadnici IS iz severoistočne Sirije, a u petak je saopšteno da je 5.700 pritvorenika prebačeno u Irak, gde bi trebalo da im se sudi.

Američka vojska istovremeno smanjuje prisustvo u Siriji i ove sedmice zatvara bazu u Al Tanfu, nakon gotovo decenije.