Slušaj vest

Lider Bangladeške nacionalističke partije (BNP) i budući premijer Tarik Rahman posvetio je svoju ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima žrtvama ustanka koji je srušio gvozdeni režim Šeik Hasine 2024. godine.

"Posvećujem svoju pobedu narodu Bangladeša i onima koji su se žrtvovali za njih. Od danas pa nadalje, mi smo slobodni", rekao je Rahmna u svom prvom javnom obraćanju od glasanja.

Izborna komisija je u petak saopštila da je BNP osvojila 212 od 300 mesta u parlamentu, u poređenju sa samo 77 za koaliciju koju predvodi islamistička stranka Džamat-e-Islami.

Nakon što je osudio brojne "nepravilnosti i manipulacije" i zahtevao ispravku rezultata, islamistički lider je promenio kurs i konačno priznao poraz u subotu.

"Priznajemo rezultate i poštujemo vladavinu prava", napisao je Šafikur Rahman u poruci objavljenoj jutros na društvenim mrežama.

Kurir.rs/Beta

Ne propustitePlanetaOPERACIJA "OKO SOKOLOVO": SAD izvele vazdušne napade na desetine ciljeva islamske države u Siriji
profimedia0266955336-islamska-drzava.jpg
PlanetaZELENSKI: Imamo više od 4.000 ruskih zarobljenika, spremni smo za razmenu "svi za sve"
zarobljenici ruski zarobljenici razmena zarobljenika.jpg
Planeta"TRAMP NIJE ODUSTAO OD GRENLANDA"! Danska premijerka: Njegova želja je ista, ali Grenlandci ne žele da postanu Amerikanci
Donald Tramp
Planeta"PRAVIO JE RASISTIČKE ŠALE, DOVOLJNO TIHO DA GA SAMO MI ČUJEMO!" Putnik otkrio kako je došlo do masovne tuče u avionu: Let PREUSMEREN hitno, LETELE PESNICE!
download (1).jpg