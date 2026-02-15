Slušaj vest

Lider Bangladeške nacionalističke partije (BNP) i budući premijer Tarik Rahman posvetio je svoju ubedljivu pobedu na parlamentarnim izborima žrtvama ustanka koji je srušio gvozdeni režim Šeik Hasine 2024. godine.

"Posvećujem svoju pobedu narodu Bangladeša i onima koji su se žrtvovali za njih. Od danas pa nadalje, mi smo slobodni", rekao je Rahmna u svom prvom javnom obraćanju od glasanja.

Izborna komisija je u petak saopštila da je BNP osvojila 212 od 300 mesta u parlamentu, u poređenju sa samo 77 za koaliciju koju predvodi islamistička stranka Džamat-e-Islami.

Nakon što je osudio brojne "nepravilnosti i manipulacije" i zahtevao ispravku rezultata, islamistički lider je promenio kurs i konačno priznao poraz u subotu.

"Priznajemo rezultate i poštujemo vladavinu prava", napisao je Šafikur Rahman u poruci objavljenoj jutros na društvenim mrežama.