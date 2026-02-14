Slušaj vest

Verbalni sukob ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i mađarskog premijera Viktora Orbana eskalirao je posle poruke o „ruskim tenkovima u Budimpešti“, a mađarski premijer uzvratio je tvrdnjom da Ukrajina ne može u EU.

Orban se osvrnuo na izjavu Zelenskog u kojoj je govorio o vojnoj spremnosti evropskih zemalja.

"Čak i jedan Viktor može da razmišlja o tome kako da poveća svoj stomak, a ne kako da poveća svoju vojsku kako bi sprečio povratak ruskih tenkova na ulice Budimpešte", rekao je Zelenski.

Upravo na tu izjavu reagovao je mađarski premijer.

"Hvala vam na još jednom predizbornom govoru u znak podrške pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji. To će uveliko pomoći Mađarima da jasnije sagledaju situaciju. Međutim, postoji nešto što pogrešno shvatate: ova debata nije o meni, niti je o vama. Radi se o budućnosti Mađarske, Ukrajine i Evrope. Upravo zato ne možete postati član Evropske unije", poručio je Orban.