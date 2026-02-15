Slušaj vest

U privatnoj trpezariji restorana sa Mišleove liste u istočno-centralnoj Francuskoj, mala grupa vinskih stručnjaka okupila se oko boce čiji izgled nije govorio o njenom značaju. Ali ova neugledna boca nosila jedno od najslavnijih imena u istoriji vina: "Romanée-Conti 1899".

Proizvedeno u vinariji Domen de la Romane-Konti (Domaine de la Romanée-Conti), vino potiče od grožđa iz jednog vinograda od 1,8 hektara u Burgundiji koji je dugo zauzimao jedinstveno mesto u svetu finog vina.

Reputacija Romane-Kontija je već bila čvrsto uspostavljena do 18. veka, kada je postao omiljeno piće evropske aristokratije, a 1760. godine postao je vlasništvo Luj-Fransoa de Burbona, princ od Kontija, po kome je vinograd i dobio ime. Od tada su vina sa parcele flaširana odvojeno i rezervisana za najelitnije krugove, postavljajući temelje za gotovo mitski status koji danas imaju.

Neverovatna moć preživljavanja

Berba iz 1899. godine pripada iščezloj eri vinogradarstva. Napravljena je od nekalemljenih, sopstvenih korenskih loza pino noara, uzgajanih pre razaranja koje je izazvala epidemija filoksere, invazivnog severnoameričkog insekta koji je harao evropskim vinogradima krajem 19. veka.

Dok su mnoga imanja bila primorana da ponovo zasade svoje vinograde koristeći američke podloge da bi preživela, Domen de la Romane-Konti je koristio mukotrpne metode kako bi sačuvao svoje originalne loze decenijama duže od većine. Kao rezultat toga, vina poput Romane-Kontija iz 1899. godine su biološki relikti, izražavajući oblik pino noara koji više ne postoji.

Sama vinarija Domen de la Romane-Konti predstavlja neprekinutu lozu upravljanja. Od kraja 19. veka, imanje je oblikovano vizijom Žak-Marija Divo-Blošea i njegovih potomaka, sa nepokolebljivom posvećenošću autentičnosti. Do danas, DRK je jedno od najrigoroznije kontrolisanih imanja na svetu, koje proizvodi male količine vina po strogim biodinamičkim principima.

Neverovatno putovanje

Opstanak boce tokom više od jednog veka je sam po sebi neverovatan. Izdržala je dva svetska rata, Veliku depresiju i dramatične promene u praksi proizvodnje vina i na globalnim tržištima, a sve to vreme je ostala netaknuta u privatnim podrumima.

Prema rečima stručnjaka za vino, takva dugovečnost je moguća samo za vina izuzetne strukture, ravnoteže i kiselosti, u kombinaciji sa idealnim uslovima skladištenja tokom generacija.

Praćenje porekla vina otkriva još jedan sloj istorijskog kontinuiteta. Bocu je prvobitno direktno od Domena kupila francuska plemićka porodica De Bru de Lorije, vlasnici kompanije „Senjore“ iz Bordoa, koja se bavila trgovinom vinom.

U to vreme, bila je uobičajena praksa da prestižni distributeri stavljaju svoja imena na etikete proizvođača, a delimično izbledela oznaka „SEIGN***ET“ nudila je ključni trag o poreklu boce.

Vino je decenijama stajalo u porodičnom podrumu, praktično zaboravljena kako su generacije prolazile. Njena ponovna pojava u 21. veku bila je gotovo posledica slučajnosti.

Posle smrti jednog potomka porodice Lorie, 2011. godine, boca se našla među raznoraznim predmetima na lokalnoj aukciji, pogrešno identifikovana jednostavno kao „crveno vino iz 19. veka“. Zahvaljujući pronicljivom kupcu, vino je spaseno.

Tek kasnije je prepoznat njen pravi identitet, vraćajući joj pravo mesto među najređim sačuvanim bocama Romane-Kontija. Nekada rezervisano isključivo za evropsku aristokratiju,

Romane-Konti sada traže multimilioneri na aukcijama. Da bi se stekla predstava o njegovom gotovo mitskom statusu među poznavaocima vina, Romane-Konti iz 1945. godine postao je najskuplja pojedinačna boca vina prodata na aukciji kada je dostigla cenu od 558.000 dolara u Sotbiju 2018. godine.

To je ona vrsta legendarne boce kojom se obično trguje, a ne degustira. Osim ako vlasnik nije singapurski biznismen i investitor u vino Su Hu Kun Peng, koji je odlučio da otvori i podeli dragoceni sadržaj, 12 meseci nakon što ju je kupio za svoj 50. rođendan.

Vino

Kakav je ukus vina starog 127 godina

Kada je boca konačno otvorena, to je označilo retku priliku ne samo da se okusi istorija, već i da se proceni kako vino takve starosti još uvek može da pleni svojim ukusom.

Kritični markeri su potvrdili njegovo stanje: vino je zadržalo „obećavajuću, jarko svetlocrvenu“ boju, ključni znak života. Ulaž (vazdušni zazor) se smanjuje za oko 0,5 do jedan centimetar po deceniji. Sa šest centimetara posle 127 godina, znači da je vino bilo smešteno u adekvatnim uslovima. Pored toga, boca se premeštala samo između Burgundije i Bordoa, na udaljenosti od oko 500 kilometara vožnje.

Romane-Konti 1899 je pokazao svetlucavu ćilibarnu nijansu sa narandžastim rubom - tipično za ekstremnu zrelost – ali je zadržalo iznenađujuće bogatstvo ukusa. Arome suvog cveća, listova čaja i konzerviranog voća zamenile su svaki trag mladalačkog primarnog karaktera, dok je delikatna svežina sugerisala da je struktura vina opstala.

Srećnici koji su imali priliku da probaju vino, mogli su da razumeju zašto Romane-Konti zauzima posebnu kategoriju. Vina ovog porekla iz perioda pre filoksere nisu samo retka; ona dovode u pitanje pretpostavke o tome šta je vino i koliko dugo može da traje. Čak i u sopstvenoj arhivi Domena, boca prethodi najstarijem primerku u njegovom privatnom podrumu.

U vreme kada legendarne boce često postoje samo kao imovina, zapečaćene i skladištene na neodređeno vreme, otvaranje Romane-Kontija iz 1899. godine ponudilo je direktan susret sa živom prošlošću Burgundije.

Poslužilo je kao podsetnik da vino, na svom najvišem nivou, nije samo roba ili statusni simbol, već posuda sećanja – povezujući vinograd, istoriju i ljudsko iskustvo kroz generacije.