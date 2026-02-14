Slušaj vest

Kanadski premijer Mark Karni rekao je stanovnicima Tambler Ridža da je zemlja "uz njih i da će uvek biti", tokom bdenja uz paljenje sveća za osam žrtava masovne pucnjave koja je razorila mali rudarski grad.

Premijer, držeći se za ruku sa liderom opozicije Pjerom Poalijevrom, odao je počast porodicama koje su pretrpele gubitak voljenih, nakon pucnjave u lokalnoj školi koja je postala jedan od najkrvavijih napada u kanadskoj istoriji.

- Znam da ništa što mogu reći neće vratiti vašu decu kući - rekao je premijer pred skoro 2.000 ljudi.

- Znam da nikakve reči od mene ili bilo koga drugog ne mogu ispuniti tišinu u vašim domovima večeras i neću se pretvarati da nije tako.

Foto: Printksrin

U utorak je osamnaestogodišnja transrodna žena otvorila vatru u srednjoj školi Tumbler Ridž, ubivši petoro učenika i nastavnika, nakon što je prethodno kod kuće ubila svoju majku i polubrata. Napadač je potom sebi oduzeo život.

"Kanada je zajednica koja se oslanja na međusobnu milost"

Policija je nedavno objavila imena žrtava iz škole, a na bdjenju su se vođe sećale Kajli Smit, Abela Mvanse, Zoi Benoa, Tikarije Lampert, Ezekiela Skofilda i edukatorke Šande Aviugane-Durand.

Maja Gebala (12), koja je ranjena u glavu i vrat, i Pejdž Hukstra (19), koja je takođe zadobila prostrelne rane, ostaju u bolnici u Vankuveru.

- Kada večeras odemo odavde i neki od vas se vrate u tihe kuće, neki od vas se vrate u prazne sobe, znajte da niste sami - rekao je Karni. - Kanada je zajednica koja se oslanja na međusobnu milost i neka nas ta milost sve blagoslovi.

Foto: CP/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Karni i Poalijevr su suzbijali suze dok su prvi put razgovarali sa porodicama žrtava.

Njih dvojica, koji su se politički sukobili poslednjih nedelja, ostavili su po strani stranačke razlike kako bi pokazali jedinstveni front – potez koji su stanovnici grada pozdravili.

"Svi smo samo majke i očevi"

- Danas nema konzervativaca. Nema liberala, novih demokrata, zelenih ili Bloka Kvebeka - rekao je Poalijevr. - Svi smo samo majke i očevi. Svi gledamo kako nam deca idu u školu, očekujući da se vrate kod nas.

Poalijevr je pohvalio Karnija zbog njegove "ogromne milosti" i dvojica lidera su se spojila za ruke dok je jedan autohtoni vođa pevao molitvu ispred gradske kuće.

Foto: X/aisaleena63_

Lideri su pohvalili herojska i hrabra dela za koja su rekli da definišu grad i njegove stanovnike. Premijer Britanske Kolumbije, Dejvid Ebi, izdvojio je jednog nastavnika koji je "sve uradio kako treba" tako što je zabarikadirao učenike u učionici, iako je njegov sin napustio učionicu da bi koristio toalet. Ebi je zahvalio starijim učenicima što su tešili i štitili mlađe učenike.

Ebi je takođe obećao učenicima da ni pod kojim okolnostima niko neće biti primoran da se vrati u školu. - Obezbedićemo vam sigurno mesto da se vratite u školu.

Dvejn Makdonald, zamenik komesara Kraljevske kanadske konjičke policije u Britanskoj Kolumbiji, rekao je ranije u petak da navodni strelac nije izgledao da traži određenu metu u školi.

Foto: Christinne Muschi / Zuma Press / Profimedia

"Tumbler Ridž je potresen, ali nije slomljen"

- Ovaj osumnjičeni je, u nedostatku boljeg izraza, bio u lovu - rekao je Makdonald. - Bili su spremni i angažovali su svakoga sa kim su mogli da dođu u kontakt.

Makdonald je opisao "haotičnu" scenu u školi kada je policija stigla, sa oglašenim protivpožarnim alarmima i osobom koja je vikala kroz prozor da je osumnjičeni na spratu.

Foto: screenshot/CBCNews

- Ušli su u školu, popeli se uz stepenice i dočekala ih je vatra - rekao je. - Bilo je to pitanje sekundi nakon toga, bilo je još pucnjave, ne kao što sada znamo, nakon što smo pregledali snimak, usmerene na bilo koju osobu. Onda je osumnjičeni oduzeo sebi život.

Gradonačelnik Daril Krakovka rekao je zajednici da "naprave prostor" jedni za druge, upozoravajući da će naredni dani otkriti ogromne teškoće povratka rutini svakodnevnog života. Ali je pohvalio njihovu otpornost.

-Tambler Ridž je potresen, ali nije slomljen.