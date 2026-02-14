Slušaj vest

Tvrdnje o navodnom trovanju ruskog opozicionara Alekseja Navaljnogotrovom žabe predstavljaju informativni spin Zapada, izjavila je danas portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova, dok je Ambasada Rusije u Londonu ocenila da su izjave zapadnih zemalja o navodnom trovanju Navaljnog "cirkuska predstava i nekropropaganda".

"Biće rezultata analiza, biće formula supstanci, biće i komentara", rekla je Zaharova za TASS, navodeći da su bez tih podataka sve izjave i spekulacije pokušaj odvraćanja pažnje od aktuelnih problema Zapada.

Prema njenim rečima, u trenucima kada se od zapadnih zemalja traži da predstave rezultate istrage o gasovodima Severni tok 1 i 2, ponovo se pokreće tema Navaljnog.

Zaharova je dodala da su zapadne zemlje, kada su zvanično upitane za podatke o analizama u slučaju Navaljnog, iznosile "senzacionalne tvrdnje o Skripaljima" i da se takva praksa ponavlja.

Foto: EPA/MAXIM SHIPENKOV

Ambasada Rusije u Londonu ocenila je da su izjave zapadnih zemalja o navodnom trovanju Navaljnog "cirkuska predstava" i "nekropropaganda".

"Upadljivo je servilno uključivanje medija povezanih sa političkim strukturama i obaveštajnim službama zapadnih zemalja. Cilj ove smešne cirkuske predstave je jasan - podgrevanje antiruskog raspoloženja na Zapadu koje jenjava. Ako nema povoda, on se na silu izmišlja", navodi se u saopštenju ruske ambasade.

Ambasada Rusije u Londonu je, takođe, ocenila da je metod koji koriste zapadni političari "nekropropaganda", dodajući da se, prema njihovim rečima, ne radi o potrazi za pravdom, već o "iskorišćavanju smrti u političke svrhe".

Nemačka, Velika Britanija, Holandija, Švedska i Francuska objavile su ranije danas zajedničko saopštenje u kojem navode da je Navaljni otrovan epibatidinom, otrovom koji se dobija iz kože ekvadorske otrovne žabe.

Kako je precizirano, takav zaključak izveden je na osnovu analize uzoraka njegovog biološkog materijala.