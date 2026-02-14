Planeta
ŠEF IZRAELSKE DIPLOMATIJE PRISUSTVOVAĆE PRVOM SASTANKU TRAMPOVOG ODBORA ZA MIR: Delegacije iz najmanje 20 zemalja prisustvovaće sastanku
Izraelski ministar spoljnih poslova Gideon Sar prisustvovaće prvom zvaničnom sastanku Odbora za mir američkog predsednika Donalda Trampa 19. februara, rekli su danas dva neimenovana izraelska zvaničnika.
Američki zvaničnici su ranije naveli da će Tramp na sastanku u Vašingtonu objaviti plan obnove Gaze vredan više milijardi dolara i detaljno objasniti planove za stabilizacione snage koje su odobrile UN za tu palestinsku enklavu, preneo je Rojters.
Očekuje se da će delegacije iz najmanje 20 zemalja, uključujući šefove država, prisustvovati sastanku odbora čije je formiranje odobreno rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, u okviru Trampovog plana za okončanje rata u Gazi, prenosi RTCG pisanje Tanjuga.
