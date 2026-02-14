Slušaj vest

Guverner Kalifornije Gavin Njusom poručio je u Minhenu da su napadi američkog predsednika Donalda Trampa na Evropu ujedinili evropski kontinent.

Govoreći na panelu Minhenske bezbednosne konferencije, Njusom, žestoki kritičar američkog predsednika, rekao je da Trampovo ponašanje prema saveznicima, od pretnji preuzimanjem Grenlanda, preko dovođenja u pitanje NATO saveza do uvođenja oštrih carina, podstiče evropske države na bližu saradnju oko važnih pitanja.

"Verujem da se Evropa danas oseća ujedinjenije nego što je bila već neko vreme. I možda je to jedini doprinos Donalda Trampa", izjavio je Njusom, za šta je dobio glasan aplauz, prenosi Politiko.

Njusomova kritika stigla je dok su učesnici konferencije analizirali subotnji govor američkog državnog sekretara Marka Rubija, koji je zauzeo umereniji ton prema napetim transatlantskim odnosima i pozvao na obnovu veza među saveznicima.

Rubijev nastup predstavljao je značajan zaokret u odnosu na prošlogodišnji govor potpredsednika Džej Di Vensa, koji je tada oštro kritikovao Evropu i opisao je kao kontinent koji ide ka "civilizacijskom samoubistvu".

Dok zvaničnici administracije, uključujući američkog ambasadora pri NATO-u Metjua Vitakera, tvrde da je Trampov pristup spoljnoj politici učinio Sjedinjene Države snažnijim i bezbednijim, Njusom smatra suprotno – da je Amerika danas izolovanija i slabija nego što je bila kada je Tramp preuzeo dužnost.

Kao primer naveo je sporazum Kanade i Kine o električnim vozilima, podsećajući na trgovinske sporazume koje su američki saveznici poslednjih meseci sklopili sa drugim državama.

"To smo nekada bili mi, i srce mi se slama zbog toga", rekao je Njusom.

Foto: Alex Brandon/AP

Ocenio je da je Rubijeva izjava da SAD i Evropa "pripadaju zajedno" znak da Trampova administracija reaguje na evropsku "uverljivost i karakter".

Istup kalifornijskog guvernera u Minhenu mnogi su protumačili i kao svojevrsnu probu za njegove predsedničke ambicije 2028. godine. Zbog ograničenja mandata više ne može da se kandiduje za guvernera, a poslednjih meseci nastoji da ojača svoj međunarodni profil.

U januaru je učestvovao na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu, gde je kritikovao svetske lidere jer se nisu snažnije suprotstavili Trampu. Juče je na drugom panelu u Minhenu rekao da su napetosti između SAD i njenih dugogodišnjih saveznika "privremene", i to ne samo zato što će Tramp 2029. napustiti Belu kuću.

Danas je izneo predviđanje da će Demokratska stranka preuzeti kontrolu na međuizborima u novembru i izrazio uverenje da će Vrhovni sud uskoro ograničiti predsednikova široka ovlašćenja za uvođenje carina.

Govoreći o transatlantskom partnerstvu, zaključio je: "Nije mrtvo, već uspavano. Možda morate da spavate sa jednim okom otvorenim. Trebaće vremena, ali sigurno nije mrtvo".