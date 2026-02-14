Planeta
POŽAR U TRŽNOM CENTRU U NEMAČKOJ: Nekoliko ljudi nestalo, vatrogasci na licu mesta
Slušaj vest
U tržnom centru u Kilu u Nemačkojdošlo je do požara, a nekoliko ljudi vodi se kao nestalo, saopštili su vatrogasci.
Vatrogasna služba iz Kila raspoređena je u tržnom centru Sofijenhof sa velikim brojem ljudstva, prenosi Bild.
Portparol je rekao da je primarni fokus u tržnom centru spasavanje ljudi.
"Još uvek smo na licu mesta sa velikim brojem vatrogasaca i bolničara u Sofijenblatu, boreći se sa požarom. Trenutno se nekoliko ljudi vodi kao nestalo unutar pogođene zgrade", rekao je portparol vatrogasaca u 21.11 sati.
Za sada nije poznato kako je došlo do požara, a na licu mesta se pored vatrogasaca nalaze i bolničari i policija.
Kurir.rs/Bild
Reaguj
Komentariši