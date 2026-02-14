Slušaj vest

Jedanaest osoba povređeno je danas, od kojih jedna teško, kada je eksplodirao vazdušni kompresor topa za konfete tokom karnevala u švajcarskom mestu Šabl u kantonu Vale, preneli su lokalni mediji.

Teško povređena osoba je helikopterom prebačena u bolnicu, saopštila je kantonalna policija.

Incident se dogodio tokom karnevalske parade, a istraga će utvrditi tačan uzrok i sve okolnosti, saopštila je policija.

Četiri vozila hitne pomoći, tri helikoptera i mobilna jedinica intenzivne nege intervenisali su na mestu nesreće.

Organizatori karnevala nisu želeli da komentarišu incident.

U kantonu Vale, mesec i po dana nakon razornog požara u Kran Montani, u kojem je tokom novogodišnje noći poginula 41 osoba, opštinske vlasti su pooštrile propise kako bi osigurale da se standardi protivpožarne bezbednosti ispunjavaju u javnim objektima.