Kompaktni pokretač impulsne snage mogao bi da omogući mikrotalasne napade velike snage koje je teže otkriti i pripisati određenom izvoru nego što je to slučaj sa konvencionalnim protivsatelitskim oružjem, čime bi Kina potencijalno mogla preteći Sjedinjene Države i Rusiju u trci u svemirskom naoružanju.

Prema jednoj studiji, Kina je razvila novu vrstu vojne tehnologije koja bi se jednog dana mogla koristiti za ometanje satelitskih mreža kao što je Starlink.

Istraživači sa Severozapadnog instituta za nuklearnu tehnologiju (NINT), istraživačkog centra povezanog sa kineskom vojskom u Sijanu, tvrde da su napravili najmanji pokretač na svetu za oružje bazirano na mikrotalasima velike snage (HPM), sistem koji bi se potencijalno mogao koristiti za ometanje satelitskih mreža poput Starlinka.

Uređaj, poznat kao TPG1000Cs, dugačak je oko četiri metra i težak otprilike pet tona, što ga čini znatno manjim od uporedivih sistema.

"Sistem je pokazao stabilan rad tokom neprekidnog trajanja od jednog minuta, akumulirajući približno 200.000 impulsa uz dosledne performanse", navodi se u studiji.

Do sada su slični poznati sistemi mogli da rade neprekidno najviše samo nekoliko sekundi i bili su daleko kabastiji, što je otežavalo njihovu ugradnju u manje oružane sisteme.

Sistem TPG1000Cs može da generiše električne impulse koji dostižu 20 gigavata, prema podacima iz studije. To daleko premašuje izlaznu snagu od otprilike 1 gigavata za koju stručnjaci kažu da bi bila potrebna kopnenom mikrotalasnom oružju kako bi potencijalno ometalo satelitske mreže u niskoj orbiti Zemlje, kao što je Starlink.

Foto: Shutterstock

Kako to funkcioniše?

Sjedinjene Države, Rusija i Kina istraživale su da li se tehnologija mikrotalasa velike snage može razviti u oružje sposobno da ometa satelite.

Uništavanje satelita konvencionalnim oružjem može stvoriti velike oblake orbitalnog otpada koji mogu ugroziti druge svemirske letelice, uključujući i one koje pripadaju zemlji koja napada.

Mikrotalasno oružje, nasuprot tome, moglo bi teoretski onesposobiti elektroniku bez stvaranja značajnog otpada, potencijalno nudeći strateške prednosti i određeni stepen mogućnosti poricanja odgovornosti.

Ovo oružje skladišti električnu energiju, a zatim je oslobađa u iznenadnom, snažnom naletu. Ovaj impuls može proizvesti intenzivno mikrotalasno zračenje koje može poremetiti rad elektronike.

Satelitske komunikacije Starlinka korišćene su kao podrška komunikacionoj infrastrukturi Ukrajine tokom ruske invazije, zahvaljujući dokazanoj otpornosti na pokušaje ometanja.

Studija je objavljena 13. januara u kineskom časopisu High Power Laser and Particle Beams (Laser velike snage i snopovi čestica).

Kina je poslednjih godina objavila niz studija u kojima se raspravlja o potrebi razvoja načina za ometanje velikih satelitskih konstelacija, uključujući Starlink mrežu Ilona Maska.

Istraživači kažu da je ovaj proboj omogućen zahvaljujući posebnom tečnom izolacionom materijalu pod nazivom Midel 7131.

"Usvajanjem tečnog izolatora visoke gustine energije Midel 7131 i linije za formiranje impulsa dvostruke širine, studija je postigla minijaturizaciju integrisanog Teslinog transformatora i sistema za formiranje impulsa", napisali su naučnici u studiji.