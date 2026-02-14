Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp i izraelski premijer Benjamin Netanjahu saglasili su se tokom sastanka u Beloj kući protekle nedelje da SAD povećaju ekonomski pritisak na Iran, uglavnom kada je u pitanju prodaja nafte Kini, javlja danas Aksios pozivajući se na dva američka zvaničnika upoznata sa ovim pitanjem.

Američki zvaničnici kažu da će se kampanja maksimalnog pritiska odvijati uporedo sa nuklearnim pregovorima sa Iranom i tekućim gomilanjem vojnih snaga na Bliskom istoku za moguće udare, ako diplomatija ne uspe.

“Saglasili smo se da ćemo ići punom snagom sa maksimalnim pritiskom na Iran, na primer, u vezi sa prodajom iranske nafte Kini“, rekao je visoki američki zvaničnik.

Kako navodi, američki portal, više od 80 odsto iranskog izvoza nafte ide u Kinu, a ako Peking smanji kupovinu nafte od Irana, ekonomski pritisak na Teheran bi se značajno povećao, što bi moglo da promeni iransku računicu i da natera tu zemlju da napravi više ustupaka u vezi sa svojim nuklearnim programom.

Foto: Lucas Parker/Shutterstock, Mass Communication Specialist 2n HANDOUT/U.S. NAVY, U.S. Air Force / Zuma Press / Profimedia

Američki zvaničnici su rekli da su se Netanjahu i Tramp na sastanku u sredu saglasili oko neophodnog krajnjeg cilja, a to je da Iran ostane bez nuklearnog oružja, ali se nisu saglasili oko načina da se to postigne.

Prema rečima izvora, Netanjahu je rekao Trampu da je nemoguće postići dobar dogovor sa Iranom i tvrdio da čak i ako se sporazum potpiše, Iran ga se neće pridržavati.

Američki zvaničnik je dodao da je Tramp kazao Netanjahuu da misli da postoji šansa da se postigne dogovor sa Iranom.

“Videćemo da li je moguće. Hajde da pokušamo“, navodno je rekao Tramp.

Kako navodi Aksios, tržišta su više zabrinuta zbog regionalnih poremećaja ako Iranci preduzmu akcije da prekinu protok nafte iz drugih zemalja.

Tramp je poslednjih dana pitao svoje savetnike Stiva Vitkofa i Džareda Kušnera kakve su šanse za postizanje dogovora sa Iranom, a jedan od zvaničnika je rekao da su odgovorili da istorija pokazuje da je teško, ako ne i nemoguće, postići dobar dogovor sa Iranom, ali da su takođe naveli da Iranci do sada govore ispravne.