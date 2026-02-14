Slušaj vest

Velika NATO vežba u Estoniji pokazala je ozbiljne slabosti saveza u uslovima ratovanja dronovima – deset ukrajinskih operatera u simulaciji "uništilo" je čitav bataljon.

Čini se da NATO i dalje nije strukturno spreman za oblik ratovanja zasićen dronovima kakav danas definiše rusku agresiju na Ukrajinu.

Dronovi su postali ključni element borbenih operacija u ratu u Ukrajini. Kontinuirani vazdušni nadzor i jeftini udarni sistemi omogućavaju snagama da u roku od nekoliko minuta otkriju i pogode ciljeve, ostavljajući vrlo malo prostora za prikrivanje ili sporo donošenje odluka.

Velika saveznička vežba pokazala je da čak i dobro uvežbane zapadne jedinice imaju poteškoća sa delovanjem u uslovima stalnog nadzora iz vazduha i brze koordinacije udara.

Deset Ukrajinaca protiv NATO jedinice

Ratna vežba pod nazivom Hedgehog 2025 održana je u Estoniji i okupila je više od 16.000 vojnika iz 12 država članica NATO-a. U vežbi su učestvovali i ukrajinski stručnjaci za dronove, uključujući pripadnike koji su rotirani direktno sa fronta, kako bi simulirali uslove slične onima u Ukrajini.

Prema navodima Volstrit džornala, rezultati su bili porazni. U jednom scenariju NATO jedinice koje su pokušavale da izvedu napadni manevar brzo su locirane i neutralisane u simulaciji od strane malih protivničkih timova koji su upravljali izviđačkim i udarnim dronovima.

Koristeći ukrajinski sistem za upravljanje bojištem Delta, grupa od oko deset Ukrajinaca "uništila" je čitav bataljon, 17 oklopnih vozila u simulaciji i izvela desetine imitiranih udara za samo nekoliko sati.

Sistem Delta objedinjuje prenose sa dronova, satelitske podatke i obaveštajne informacije sa prve linije u jedinstveni interfejs u realnom vremenu, skraćujući vreme od otkrivanja cilja do udara na svega nekoliko minuta. NATO je sistem pohvalio tokom testiranja interoperabilnosti 2024. godine, a do kraja 2025. mogao je da detektuje neprijateljsku opremu za samo 2,2 sekunde.

Nema skrivanja pod stalnim nadzorom

Učesnici su ukupan ishod opisali kao razoran za savezničke snage. U okviru vežbe, dva bataljona proglašena su borbeno nesposobnim za samo jedan dan. Jedan komandant koji je posmatrao vežbu navodno je reagovao rečima: "Gotovo je, gotovi smo".

Vežba je pokazala koliko se bojište dramatično promenilo. Stalna pokrivenost dronovima otežava prikrivanje, dok brza digitalna koordinacija skraćuje vreme između otkrivanja i udara na svega nekoliko minuta. Ukrajinske jedinice, očvrsnule kroz dve godine intenzivnog rata, oslanjaju se na deljenje podataka u realnom vremenu na svim nivoima komandovanja kako bi ubrzale taj proces.

Nasuprot tome, NATO procedure često ograničavaju protok informacija i oslanjaju se na sporije mehanizme koordinacije. Penzionisani američki general Dejvid Petreus izjavio je za Volstrit džornal da se lekcije ne mogu smatrati naučenim dok se ne izmene doktrina, struktura snaga, nabavka i obuka kako bi odražavale novu realnost.

Estonski oficiri istakli su da je svrha vežbe bila da saveznici sagledaju sopstvene ranjivosti pre nego što to učini stvarni sukob. Nalazi ukazuju da, iako NATO proučava iskustva sa ukrajinskog fronta, mnoge njegove vojske još nisu u potpunosti usvojile operativne posledice ratovanja vođenog dronovima.