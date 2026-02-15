Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države ponudile su Kijevu 15-godišnje garancije bezbednosti, ali Ukrajina želi više i računa na period od najmanje 30 godina, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski na marginama Minhenske bezbednosne konferencije.

Prema njegovim rečima, Ukrajina sarađuje sa svim partnerima kako bi se osigurale bezbednosne garancije.

- Generalno smo blizu ovog projekta. Danas smo se sastali sa američkim senatorima. Rekli smo da zaista želimo da produžimo bezbednosne garancije, kako bi bile efikasnije za investitore kojima su potrebne garancije duže od pet do deset godina - ukazao je Zelenski, prenela je agencija Unian.

On je dodao da je američka strana danas predložila garancije od 15 godina, dok Ukrajina želi da na to doda 20 godina, kako bi taj period iznosio između 30 i 50 godina.

To zavisi od toga šta ce administracija i Kongres odlučiti, videćemo, rekao je Zelenski.

Ponovio je i da ruskog predsednika Vladimira Putina ne zanima ništa osim rata i osvajanja.

Prema rečima Zelenskog, Ukrajina čini sve što može da zaustavi rat i garantuje bezbednost, ali problem je što Putina više ništa ne zanima.

Foto: EPA Pepe Torres, Shutterstock, AP Sergei Ilyin

Zelenski i Rubio o sledećim koracima

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski i državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marko Rubio razgovarali su danas na marginama Minhenske bezbednosne konferencije o jačanju ukrajinske protivvazdušne odbrane i sledećim koracima u pregovorima u trilateralnom formatu, saopštila Kancelarija predsednika Ukrajine.

Kako se navodi, Zelenski je Rubija obavestio o situaciji na frontu, stalnim ruskim udarima i posledicama napada na energetski sistem, a jedna od tema razgovora tokom sastanka bila je kako pomoći Ukrajini raketama za protivvazdušnu odbranu u hladnim uslovima.

Prema kancelariji ukrajinskog predsednika, Zelenski i Rubio su posebnu pažnju posvetili diplomatskom procesu i pregovorima u trilateralnom formatu, prenosi Ukrinform.

Zelenski je, prema saopštenju, zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama na konstruktivnom pristupu i naglasio da je važno da sastanci planirani u Ženevi budu produktivni.

Pored toga, razgovarano je o redosledu sledećih koraka.

Ukrajina smatra da bi na kraju trebalo da se održi sastanak na nivou rukovodstva kako bi se rešila najproblematičnija pitanja, navodi se u saopštenju.