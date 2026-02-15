Slušaj vest

Bivši slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak negirao je danas da ima bilo kakve veze sa poslednjom partnerkom osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna, Karinom Šuljak i njenim navodnim slovačkim državljanstvom.

Lajčak je to rekao odgovarajući vladajućoj Slovačkoj nacionalnoj stranci (SNS), koja je pozvala na proveru medijskih izveštaja koji sugerišu da Šuljak možda ima slovačko državljanstvo, prenela je agencija TASR.

- Nemam nikakve veze sa osobom o kojoj je reč, niti sa njenim navodnim slovačkim državljanstvom - rekao je Lajčak.

Stranka SNS je ranije danas pozvala ministra unutrašnjih poslova Matuša Šutaja Estoka da se informacije o navodnom slovačkom državljanstvu Šuljak, poreklom iz Belorusije, ispitaju i javno potvrde, ili opovrgnu.

Ukoliko ona nije imala pravo na slovačko državljanstvo, SNS želi da joj se ono oduzme i da se pozovu na odgovornost oni koji su joj pomogli da ga dobije.

Foto: Department of Justice

Istovremeno, ova stranka je pozvala Lajčaka, budući da je pomenut na spisku onih koji su pomagali Epstajnu i nakon njegovog hapšenja, da javno kaže da li je pomogao Šuljakovoj da dobije slovačko državljanstvo.

Zajedno komentarisali Ruskinje

Američko Ministarstvo pravde objavilo je više od tri miliona novih dokumenata iz takozvanih Epstajnovih fajlova, a među njima se našlo i ime slovačkog političara i bivšeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka. Prema objavljenim porukama, pokojni finansijer i osuđeni seksualni prestupnik Džefri Epstajn nudio je Lajčaku "žene i njihove sestre", što slovački diplomata negira.

Na delove do sada nepoznate komunikacije između Lajčaka i Epstajna iz 2018. godine prvi je ukazao portal 360tka, navodeći da poruke oslikavaju znatno ličniji i intenzivniji odnos nego što je Lajčak ranije priznavao. Prema dokumentima, njih dvojica nisu razmenjivali poruke samo o politici i diplomatiji, već su u više navrata govorili i o ženama. U jednoj od konverzacija Epstajn nudi Lajčaku žene, uz dodatak da može da "uzme i njihove sestre".

Foto: SEFA KARACAN / AFP / Profimedia

U nastavku se podrugljivo dodaje da su mu verovatno premlade jer imaju manje od 30 godina.

- Nemoj da budeš zao. Ne znaš kakav sam u akciji - odgovorio je Lajčak, kako prenosi list Denník N. U drugim porukama, obojica su u opuštenom, pa i šaljivom tonu, komentarisali devojke u Kijevu ili Moskvi.

Na jednu fotografiju iz Moskve Epstajn je napisao da su te devojke "najbolji ruski izvoz", na šta je Lajčak dodao: "Odmah posle nafte“.

Lajčak se oglasio o porukama sa Epstajnom

- Iskreno, ne sećam se tih poruka. Ne mogu ni da ih potvrdim, ali ni da ih poreknem... Osećam se kao idiot - rekao je slovački diplomata, nakon što je ponovo pročitao poruke.

On je priznao je lošu procenu i "neprimerenu komunikaciju", ali je odbacio umešanost u bilo kakva krivična dela, ističući da su poruke bile "samo glupi muški razgovori".

Lajčak je objasnio da je stigao u Njujork 2017. godine na jednogodišnju funkciju u Ujedinjenim nacijama i da ga je Džefriju Epstajnu predstavio visoki strani diplomata. Prema njegovim rečima, Epstajn je bio široko poznat i sastajao se sa brojnim poslovnim i političkim ličnostima iz SAD i inostranstva.

Džefri Epstajn dobijao preporuke za studentkinju od profesora s Jejla Foto: Pictorial Press, Pictorial Press Ltd / Alamy / Profimedia, Shutterstock/SB Arts Media

Lajčak je rekao da ne vidi razlog da se sa njim ne sastane, tvrdeći da je uspostavljanje kontakata deo njegovog posla.

- Zašto ja, momak iz Slovačke, ne bih to prihvatio? Bio je vredan kontakt - rekao je Lajčak, napominjući da je kasnije saznao za Epstajnovu osudu za seksualni prestup iz 2008. godine, ali je napomenuo da su mnoge uticajne ličnosti nastavile da se druže sa njim nakon toga.

Podneo ostavku

Bivši slovački ministar spoljnih poslova Miroslav Lajčak saopštio je da, nakon objavljivanja njegove komunikacije sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstajnom, napušta mesto savetnika slovačkog premijera Roberta Fica, preneli su danas slovački mediji.

Džefri Epstajn Foto: New York State Division of Crimi/New York State Division of Crimi

Krajem januara objavljena najveća serija sudskih dokumenata o Epstajnu, koja uključuje tri miliona stranica, 180.000 fotografija i 2.000 video-snimaka.

Epstajn, milioner poznat po tome da se družio sa brojnim slavnim ličnostima, umro je u zatvoru 2019. godine, dok je čekao podizanje federalne optužnice za trgovinu seksom, a njujorški islednik proglasio je smrt samoubistvom.