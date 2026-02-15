Slušaj vest

Bivši predsednik SAD Barak Obama uputio je oštro upozorenje o urušavanju političkih standarda u Americi nakon što je predsednik Donald Tramp podelio video u kojem su on i Mišel Obama prikazani kao majmuni.

Obama je ocenio da je američki politički diskurs potonuo u degradirajući "cirkus", koji većina Amerikanaca i dalje smatra "duboko zabrinjavajućim".

Reakcija na intervju i indirektna kritika

U intervjuu sa Brajanom Tajlerom Koenom, Obama nije direktno pomenuo Trampa po imenu, ali je uputio sveobuhvatnu kritiku tona i taktika koje, kako je naveo, dominiraju savremenom politikom.

- Pre svega, važno je prepoznati da veći deo američkog naroda smatra ovakvo ponašanje duboko uznemirujućim - rekao je Obama.

- Tačno je da to privlači pažnju. Tačno je da predstavlja distrakciju. Ljudi i dalje veruju u pristojnost, učtivost, dobrotu, a onda imate ovu vrstu cirkusa koji se odvija na društvenim mrežama i televiziji.

Sporni video i reakcija iz Bele kuće

Tramp je početkom meseca na svojoj platformi Truth Social podelio mim-video koji je, između ostalog, sadržao segment sa licima Obame i njegove supruge montiran na tela majmuna. Takva simbolika ima dugogodišnje rasističke konotacije i izazvala je osudu i demokrata i republikanaca.

Video je bio fokusiran na tvrdnje o izbornoj prevari na izborima 2020. godine - što su navodi koji su više puta opovrgnuti i sudski razmatrani. Na kraju snimka prikazan je AI-stilizovan segment uz pesmu "The Lion Sleeps Tonight", u kojem su lica Obaminih prikazana na telima majmuna.

1/8 Vidi galeriju Melanija Tramp na premijeri filma u Tramp Kenedi centru u Vašingtonu Foto: AdMedia / MediaPunch / Stringershub Inc. / Profimedia, Andrew Leyden / Zuma Press / Profimedia

Portparolka Bele kuće Kerolajn Livitumanjila je značaj reakcija, nazvavši ih prenaglašenim.

- Ovo je internet mim koji prikazuje predsednika Trampa kao Kralja džungle, a demokrate kao likove iz "Kralja lavova". Prestanite sa lažnim ogorčenjem i izveštavajte o nečemu što je zaista važno američkoj javnosti - navela je ona.

Kasnije je jedan zvaničnik Bele kuće izjavio da je "zaposleni greškom objavio snimak" i da je on uklonjen. Trampova objava je potom obrisana.

Osude iz obe stranke

Uprkos brisanju objave, osude su već bile javno izrečene, uključujući i one od strane republikanaca.

Senator Tim Skot iz Južne Karoline nazvao je to "najrasističkijom stvari koju je video iz ove Bele kuće" i poručio da bi predsednik trebalo da ukloni objavu.

Senator Rodžer Viker iz Misisipija napisao je: "Ovo je potpuno neprihvatljivo. Predsednik treba da to ukloni i da se izvini."

1/6 Vidi galeriju Mišel i Barak Obama Foto: EWEL SAMAD / AFP / Profimedia, ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia, Reuters

Senator Pit Rikets iz Nebraske ocenio je da "razumna osoba vidi rasistički kontekst" i da bi Bela kuća trebalo da ukloni objavu i uputi izvinjenje.

Kancelarija guvernera Kalifornije Gevina Njusoma takođe je oštro reagovala, nazvavši objavu "odvratnim ponašanjem predsednika" i pozvavši republikance da je osude.