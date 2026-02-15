Slušaj vest

Trogodišnja devojčica je jedna od dve osobe koje su poginule, dok je sedam osoba nestalo nakon što se pretrpani turistički brod prevrnuo samo nekoliko minuta nakon polaska u Manaus, u brazilskoj Amazoniji.

Brod je potonuo u blizini poznatog turističkog mesta "Susret voda" u petak popodne. Desetine putnika borile su se u reci dok su drugi brodovi pokušavali da ih izvuku iz vode.

Brod je isplovio iz Manausa ka Nova Olinda do Norte oko 12:30 časova. Brod je potonuo blizu mesta gde se reke Rio Negro i Rio Solimoes spajaju, ali teku jedna pored druge bez mešanja.

Snimci sa lica mesta prikazuju putnike razbacane po crnoj i braon vodi, neki se drže prsluka za spašavanje, drugi se drže plutajućeg otpada.

Potonuo turistički brod u Amazoniji Foto: Reka tragedija

Broj žrtava i spašenih

Prema podacima vatrogasaca, dve osobe su poginule, sedam je nestalo, a 71 je spašena.

Trogodišnja Samila de Souza je preminula po dolasku u lokalnu dečju bolnicu, dok je druga žrtva, 22-godišnja Lara Bjanka, identifikovana od strane Forenzičkog medicinskog instituta.

Njeno telo je prebačeno u vatrogasnu patrolnu jedinicu u luku Manaus, a potom u lokalni forenzički institut. Pukovnik Eliton, komandant specijalizovanih vatrogasaca, izjavio je da većina spašenih nije zadobila ozbiljne povrede.

Spasavanje preživelih posle potonuća turističkog broda Foto: Reka tragedija

Operacija spašavanja i istraga

Oko 25 vatrogasaca, tri broda i osam vatrogasnih vozila, uz policijski brod i hitnu pomoć, bili su uključeni u spasilačku operaciju. Ronioci su pretraživali podvodni deo reke, dok su drugi timovi pregledali obale Solimoesa.

Brazilska mornarica poslala je spasilački tim i helikopter kako bi locirali putnike i pokrenuli preliminarnu istragu.

- Trenutno vodimo razgovor sa svim osobama koje su bile na brodu, uključujući putnike i posadu, kako bismo potvrdili informacije s potpunom odgovornošću i transparentnošću. Takođe istražujemo sve okolnosti koje su dovele do incidenta zajedno s nadležnim organima - rekao je kapetan broda, Lima de Abro Navegačos, potvrdivši incident.