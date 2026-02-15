Slušaj vest

Svečana ceremonija otvaranja Zimskih olimpijski igara u Milanu u Italiji, izazvala je velike kontroverze u javnosti. Da li smo svedoci slučajnosti ili pažljivo režirane simbolike koja ima skrivenu namenu?

Od Londona i Pariza, do Milana, svaka Olimpijada nosi više od sporta. Na svečanm otvaranjima vidimo simbole, forme, rituale koji kod jednih izazivaju divljenje, a kod drugih jezu. Pentagram? Obrnuti krstovi? Ritualni pokreti? Da li je reč o umetničkoj slobodi, namernoj provokaciji, marketingu ili o nečemu dubljem? Zašto se o tome ne sme postavti pitanje bez podsmeha?

Gosti su prof. dr. Stevan Jovanović, srpski domaćin , prof. dr. Srđan Đurić, arheolog, prof. dr. Milan Petričković sa fakulteta političkih nauka i Milan Vilić, analitičar.

Na ovu temu govore gosti emiisje "Puls Srbije vikend".

Evrovizija je takođe naišla na osudu prošle godine jer kako neki kažu, forsiraju transrodnu i lgbt agendu na mlade. Prošle olimpijske igre otvorene su tajnom večerom sa obrtom, oni su stavili transrodne osobe kao apostole.

Pentagram je simbol petokrake zvezde nacrtan u jednom potezu koji kroz istoriju predstavlja zaštitu i pet elemenata, zemlju, vazduh, vatru, vodu i duh, neki mikrokosmos i čoveka. Kad je okrenut sa jednim krakom na gore kažu da simbolizuje duh koji vlada samom materijom dok obrnuti pentagram često simbolizuje sam materijalizam ili povezanost sa satanizmom.

- Ljudi se danas sablažuju i njma nije jasno iz kog razloga se ovo dešava, ali ako malo konsultujemo istoriju, savremene olimpijske igre su počele 1892. godine i mi vidimo šta one žele i kakvu težnju imaju - objašnjava Jovanović.

Smatra da su povezane sa žrtvovanjima i da je olimpijada u istoriji označavala vladavinu jednog vladara koji potpisuje pakt sa Luciferom, nakon toga se tom vladaru oduzima život i kaže da se olimpijske igra održavaju zbog tog završetka.

Foto: Kurir Televizija

"Ovo je zastrašivanje ljudi"

- Ja mislim da je ovo zastrašivanje ljudi, jer ko se ne plaši takvih scena - govori Đurić.

Pitanje da li će nam ovakve scene postati svakodnevnica i da li ćemo se navići na ovakve prizore.

- Globalizacija kao proces i fenomen je počela veoma veoma odavno, sve sportske manifestacije, naročito olimpijske igre, su u funkciji stvaranja svesti da postoji neko ko o vama misli, a videli smo da ne misli dobro - objašnjava Vilić.

On kaže da sotona ima pravo da uradi šta hoće ali da ima i pravo da prikrije svoja dela i da samo tragači mogu otkriti šta se zaista dešava.

Milan Vilić Foto: Kurir Televizija

Vilić smatra da se ovakve manifistacije moraju dobro posmatrati jer će se uvek u njima pokazati pravo lice ljudi koji ih organizuju.

- Meni nije bilo dobro kada sam saznao šta petokraka znači, to je istorijski šamar za nas - govori Đurić.

Kako kaže, on ne misli da su omipijske igre uopšte događaj o kome se treba preterano govoriti, priznaje da jeste važno ali ne previše. Kaže da je mnogo važnija tema trenutno manipulisanje čovekom i slikom, posebno danas kada je sve moguće uraditi uz pomoć najnovijih tehnologija.

Po njemu ceremonije postaju sve dramatičnije i mračnije bez razloga.

Foto: Kurir Televizija

- Ono što je karakteristično, postoji povodljivost, to je jedna odlika u egzistencijalnom habitusu koji je izuzetno značajan, takozvano oblikovanje društvene svesti, potiranje duhovnosti i nametanje - objašnjava Petričković.

Kako on kaže ovo su antivrednosti koji se protivreče božijim zapovestima.

- Manifestacije gde je veliki broj ljudi i gde je ta povodljivost zurenja u ekrane, upravo da bi ti instituti koji rade na planetarnom nivou, ima ih mnogo, dva su najveća ali se za mnoge i ne zna, oni služe za oblikovanje vrednosnog sistema i promenu vrednosnog moralnog koda čoveka - dodaje Petričković.

Kako kaže, nkohov cilj je da nama isperu utkani civilizacijski utkan arhitep, i generalno čitav moralni kod.

- Mnogo puta imamo i moralno slepilo, podla prevara je u tome što nije u pitanju samo sfera sporta već i mnoge druge i ovo je odličan alat za masovnu kontrolu - rekao je on.

Petričković kaže da izopačene ideologije počinju još u osnovnim školama. Žao mu je što to ulazi u sve niti društva i smatra da se narod mora zaštititi od toga.

Milan Petričković Foto: Kurir Televizija

- Mnogi ljudi kažu da politika i sport ne trebaju da se mešaju, ipak , svi znamo da je sport zapravo samo jedno od političkih sredstava - rekao je Jovanović.

Kako kaže, "hleba i igara".

Smatra da nisu samo olimpijske igre problem već ljudi koji nemaju sabranje i moralne vrednosti generalno.

Nije mu drago što se deci od malena nameće takmičarski duh, spomenuo je dva fudbalska tima crveno bele i crno bele boje i kaže da muškarci danas moraju biti mnogo bolji nego što jesu. Nedeljom se ne treba ići na utakmice već u crkvu, kako kaže.

- Države su danas korporacija koja ima vlasnika - rekao je Đurić

Kaže da je to mnogo veći problem nego olimpijske igre.

