Kompanije Ilona Maska SpaceX i Džefa Bezosa Blue Origin žele da vrate ljude na Mesec pre planirane kineske misije 2030. godine, piše Rojters. Počinje velika trka dvojice američkih milijardera, ali i namera da se Kina preduhitri.

Mask je u nedavnim podkastima i internim sastancima najavio planove za lunarnu bazu pod nazivom "Moonbase Alpha", kao i postavljanje sistema za lansiranje satelita sa površine Meseca.

Takva baza trebalo bi da podrži njegovu viziju mreže za veštačku inteligenciju koja bi mogla obuhvatiti i do milion satelita.

Zaokret sa Marsa ka Mesecu

Maskova pojačana usmerenost ka Mesecupredstavlja odmak od dugogodišnje ambicije kolonizacije Marsa, koju je zagovarao od osnivanja SpaceX-a 2002. godine.

Još prošlog leta nazvao je Mesec "odvraćanjem pažnje", dok je govorio o planovima za bespilotnu misiju letelice Starship ka Marsu.

Sada procenjuje da bi lunarna baza mogla da bude izgrađena za manje od deset godina, dok bi za misiju na Mars bilo potrebno više od dve decenije.

U međuvremenu, Blue Origin je smanjio aktivnosti u oblasti suborbitalnog svemirskog turizma i preusmerio resurse na razvoj lunarnog lendera Blue Moon, uoči planirane bespilotne misije na Mesec ove godine.

Mask takođe nastoji da ojača poziciju SpaceX-a pred planiranu inicijalnu javnu ponudu akcija (IPO), koja bi vrednost kompanije mogla podići iznad bilion dolara.

Kompanija je nedavno lansirala novu misiju sa astronautima ka Međunarodnoj svemirskoj stanici (ISS) za NASA-u.

"Zec i kornjača" - Bezosova poruka

Nakon Maskovih objava o "zaokretu" ka Mesecu, Bezos je na društvenim mrežama objavio crno-belu fotografiju kornjače, aludirajući na Ezopovu basnu o trci između zeca i kornjače.

Blue Origin koristi moto "Gradatim Ferociter" - "korak po korak, žestoko" - naglašavajući postepeni, ali odlučan pristup.

NASA, Artemis i nova lunarna trka

Bespilotna misija Blue Origina predstavlja uvod u buduće sletanje astronauta u okviru NASA-inog programa NASA Artemis, koji se u velikoj meri oslanja i na SpaceX-ov Starship. Lender Blue Moon nedavno je isporučen u Svemirski centar Džonson u Teksasu radi ključnih testiranja.

NASA je prvi put spustila ljude na Mesec 1969. godine kroz program Apolo, koji je završen 1972. Ukupno 12 američkih astronauta hodalo je Mesecom.

Danas kontrola nad lunarnim lokacijama i resursima postaje deo šireg geopolitičkog nadmetanja, posebno između SAD i Kine, koja planira sopstveno sletanje astronauta do 2030. godine.

Dominacija na tržištu lansiranja

SpaceX trenutno drži oko 82 odsto komercijalnog tržišta lansiranja zahvaljujući raketi Falcon 9. Prošle godine izveo je 165 uspešnih misija - više nego ostatak sveta zajedno.

Za poređenje, Arianespace je imao sedam lansiranja, United Launch Alliance šest, a Rocket Lab 18. Kina je takođe zabeležila snažan rast, sa 93 orbitalna lansiranja.

Tehnološki izazovi i rokovi

Iako je Starship do sada lansiran 11 puta od 2023. godine, još nije postavio teret u orbitu. Predstoji nadograđeni test, dok je cilj da gornji stepen rakete, namenjen kao lunarni lender, omogući sletanje posade do 2028. godine – rok koji mnogi u industriji smatraju ambicioznim.

Razvoj uključuje složene procese poput dopunjavanja goriva u orbiti i bezbednog sletanja na kamenitu površinu Meseca pre slanja ljudi.

Uticaj na investitore i strateški potencijal Meseca

Rivalstvo Maska i Bezosa podstaklo je interes investitora za lunarnu industriju. Direktor kompanije Lunar Outpost, koja razvija lunarni rover i infrastrukturu, izjavio je da je interesovanje investitora znatno poraslo poslednjih godina.

Mesec se sve više posmatra kao izvor strateških resursa i buduće središte svemirskih operacija. Vodeni led mogao bi omogućiti proizvodnju goriva, dok bi lunarna infrastruktura podržavala jeftinija lansiranja, orbitalno servisiranje i misije u duboki svemir.