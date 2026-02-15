smenjen je zbog sumnje za umešanost u korupciju

Bivši ukrajinski ministar energetike German Galuščenko, koji je smenjen zbog sumnje na korupciju, uhapšen je prilikom pokušaja napuštanja zemlje, saopštile su kijevske institucije zadužene za borbu protiv korupcije.

Istraga o opsežnom slučaju podmićivanja je u toku, objavili su Specijalizovana kancelarija tužitelja za borbu protiv korupcije (SAP) i Nacionalna kancelarija za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) putem svojih Telegram kanala.

Optužbe za proneveru sredstava

Ukrajinski antikorupcijski istražitelji su u novembru izneli optužbe protiv grupe navodno korumpiranih državnih zvaničnika iz kruga predsednika Volodimira Zelenskog.

Prema navodima istrage, proneverena su sredstva državne kompanije Energoatom, koja su bila namenjena izgradnji zaštitnih objekata oko energetskih postrojenja radi odbrane od neprijateljskih vazdušnih napada.

Zbog tih optužbi Galuščenko je morao da podnese ostavku na funkciju ministra energetike.

Bekstvo i rekonstrukcija vlade

Timur Mindič, bliski saveznik predsednika Zelenskog, ranije je uspeo da napusti zemlju.

Nakon izbijanja afere, predsednik je sproveo rekonstrukciju vlade i smenio uticajnog šefa kabineta Andrija Jermaka.

