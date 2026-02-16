Slušaj vest

Oluja Nils i sneg koji je donela danas su izazvali poremećaje u železničkom i avionskom saobraćaju u Francuskoj, zbog čega su neke železničke saobraćajnice u Novoj Akvitaniji i Oksitaniji u zastoju, a broj letova na pariskim aerodromima je smanjen.

Postepena obnova redovnog železničkog reda vožnje očekuje se od utorka ujutro, saopštila je francuska železnica, prenosi BFM.

Generalna uprava civilnog vazduhoplovstva (DGAC) zatražila je od avio-kompanija da smanje program letova za 30 odsto na aerodromu Pariz-Šarl de Gol između sedam i 16 časova, a za 20 odsto na aerodromu Pariz-Orli između šest i 14 časova.

DGAC poziva putnike da se informišu kod svoje avio-kompanije o situaciji u vezi sa letovima.