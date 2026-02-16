PAO DOGOVOR, KIJEV DOBIJA SNAŽAN VETAR U LEĐA! Zelenski saopštio SJAJNE VESTI za Ukrajinu uoči četvrte godišnjice rata!
Ukrajina je dogovorila nove pakete energetske i vojne podrške sa evropskim saveznicima uoči četvrte godišnjice rata sa Rusijom, izjavio je danas predsednik te zemlje Volodimir Zelenski.
"U Minhenu smo se sa liderima Berlinskog formata dogovorili o konkretnim paketima energetske i vojne pomoći za Ukrajinu do 24. februara", napisao je Zelenski na Iksu.
Kijev prikuplja podršku svojih partnera dok, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, pokušava da pregovara o miru sa ruskom stranom, prenosi agencija Rojters.
Zelenski je u petak, nakon sastanka takozvanog Berlinskog formata, koji obuhvata desetak evropskih lidera u Minhenu, rekao da se nada novoj podršci, uključujući i rakete protivvazdušne odbrane.
"Zahvalan sam našim partnerima na njihovoj spremnosti da pomognu i računamo da će sve isporuke stići brzo", dodao je on.
Ruski napadi su naneli veliku štetu energetskoj mreži Ukrajine, čime je više stotina hiljada ljudi ostalo bez grejanja i struje.
Zelenski je dodao da je Rusija samo tokom prošle nedelje lansirala oko 1.300 dronova, 1.200 avionskih bombi i desetine balističkih raketa na Ukrajinu.
(Kurir.rs/Beta)