Slušaj vest

Ukrajina je dogovorila nove pakete energetske i vojne podrške sa evropskim saveznicima uoči četvrte godišnjice rata sa Rusijom, izjavio je danas predsednik te zemlje Volodimir Zelenski.

"U Minhenu smo se sa liderima Berlinskog formata dogovorili o konkretnim paketima energetske i vojne pomoći za Ukrajinu do 24. februara", napisao je Zelenski na Iksu.

Kijev prikuplja podršku svojih partnera dok, pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država, pokušava da pregovara o miru sa ruskom stranom, prenosi agencija Rojters.

Zelenski je u petak, nakon sastanka takozvanog Berlinskog formata, koji obuhvata desetak evropskih lidera u Minhenu, rekao da se nada novoj podršci, uključujući i rakete protivvazdušne odbrane.

Minhenska bezbednosna konferencija, Volodimir Zelenski i Olaf Šolc Foto: EPA Sean Gallup, EPA Sven Hoppe

"Zahvalan sam našim partnerima na njihovoj spremnosti da pomognu i računamo da će sve isporuke stići brzo", dodao je on.

Ruski napadi su naneli veliku štetu energetskoj mreži Ukrajine, čime je više stotina hiljada ljudi ostalo bez grejanja i struje.

Kijev bez grejanja i struje Foto: Danylo Antoniuk/AP

Zelenski je dodao da je Rusija samo tokom prošle nedelje lansirala oko 1.300 dronova, 1.200 avionskih bombi i desetine balističkih raketa na Ukrajinu.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaOTAC NASMRT IZBO SINA (21), MAJKU I ĆERKU (15) TEŠKO RANIO: Nezapamćen zločin potresao Balkan! (FOTO)
petko-topurski--830x553 copy.jpg
PlanetaMUŠKARAC POKUŠAO DA OTME DETE IZ MAJČINIH RUKU: Ščepao devojčicu staru 18 meseci usred supermarketa, usledio HAOS: Kamera zabeležila dramatičan incident (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaBRAČNI PAR VEROVAO DA JE USVOJIO DEVOJČICU (6), A ONDA JE USLEDIO HOROR: Šokantno otkriće uzdrmalo svet: "Radila je NEZAMISLIVE STVARI za dete" (FOTO/VIDEO)
999.jpg
PlanetaPOTVRĐEN NOVI SLUČAJ OPAKOG SMRTONOSNOG VIRUSA! Preminula medicinska sestra (25): smrtnost mu je do 75 odsto, leka NEMA, može izazvati NOVU EPIDEMIJU
lekari-u-indiji.jpg