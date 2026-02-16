Slušaj vest

Kina predstavlja ozbiljnu pretnju po bezbednost i licemerno tvrdi da poštuje principe mira Ujedinjenih nacija, izjavio je danas Lin Čia-lung, ministar spoljnih poslova Tajvana.

Lin je u saopštenju reagovao na jučerašnju izjavu ministra poslova Kine Vang Jia, na Bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, da neke zemlje "pokušavaju da odvoje Tajvan od Kine".

Kineski ministar je u obraćanju u Minhenu, takođe, okrivio Japan za tenzije oko tog odmetnutog ostrva, a onda naglasio važnost poštovanja Povelje UN.

Lin je u saopštenju naveo da, bilo da se posmatra iz istorijskih činjenica, objektivne stvarnosti ili prema međunarodnom pravu, suverenitet Tajvana nikada nije pripadao Kini, prenosi agencija Rojters.

Velike kineske vojne vežbe oko Tajvana Foto: Printscreen/Youtube/The Sun

On je rekao da se Vang "hvalio" podržavanjem ciljeva Povelje UN i da je krivio druge zemlje za regionalne tenzije.

"U stvari, Kina se nedavno upustila u vojne provokacije u okolnim područjima i više puta je i otvoreno kršila principe Povelje UN o uzdržavanju od upotrebe sile ili pretnje silom. Ovo još jednom otkriva hegemonistički način razmišljanja koji ne poklapa reči sa delima", dodao je tajvanski ministar.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlanetaUHAPŠEN BIVŠI UKRAJINSKI MINISTAR! Pokušao da pobegne iz zemlje! Smenio ga Zelenski (FOTO)
x01 EPA Ronald Wittek.jpg
PlanetaPENTAGRAM I TRANSRODNI APOSTOLI! Satanistički simboli na otvaranju Zimskih olimpijskih igara? Gosti Kurir televizije odgovorili na pitanja o kojima se ćuti
Screenshot 2026-02-15 141410.jpg
PlanetaŠTA SE DEŠAVA SA PUTINOM? Navodni nestanak ruskog predsednika PRAVA MISTERIJA: Javnost zabrinuta, a OVO je razlog? "On nema još mnogo vremena"
Vladimir PUtin (1).jpg
PlanetaSNIMAK KOJI LEDI KRV U ŽILAMA! Epstajna pitali koliko dugo ga seksualno privlače maloletnice: Počeo da trepće i da pomera obrve, usledio JEZIV odgovor (VIDEO)
Džefri Epstajn