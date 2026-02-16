TAJVANSKI MINISTAR ŽESTOKO OPLEO PO KINI: Izneo teške optužbe, okrivio još jednu državu za tenzije oko odmetnutog ostrva!
Kina predstavlja ozbiljnu pretnju po bezbednost i licemerno tvrdi da poštuje principe mira Ujedinjenih nacija, izjavio je danas Lin Čia-lung, ministar spoljnih poslova Tajvana.
Lin je u saopštenju reagovao na jučerašnju izjavu ministra poslova Kine Vang Jia, na Bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, da neke zemlje "pokušavaju da odvoje Tajvan od Kine".
Kineski ministar je u obraćanju u Minhenu, takođe, okrivio Japan za tenzije oko tog odmetnutog ostrva, a onda naglasio važnost poštovanja Povelje UN.
Lin je u saopštenju naveo da, bilo da se posmatra iz istorijskih činjenica, objektivne stvarnosti ili prema međunarodnom pravu, suverenitet Tajvana nikada nije pripadao Kini, prenosi agencija Rojters.
On je rekao da se Vang "hvalio" podržavanjem ciljeva Povelje UN i da je krivio druge zemlje za regionalne tenzije.
"U stvari, Kina se nedavno upustila u vojne provokacije u okolnim područjima i više puta je i otvoreno kršila principe Povelje UN o uzdržavanju od upotrebe sile ili pretnje silom. Ovo još jednom otkriva hegemonistički način razmišljanja koji ne poklapa reči sa delima", dodao je tajvanski ministar.
(Kurir.rs/Beta)