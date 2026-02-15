Dvojica razbojnika, naoružana pijukom i lopatom, jure radnika ćevabdžinice ispred restorana Le Damas u Berkširu u Engleskoj
Planeta
RAZBOJNICI POJURILI ROŠTILJDŽIJU SA PIJUKOM I LOPATOM NASRED ULICE! Uznemirujući incident zabeležen na kameri, sve se odigralo naočigled prolaznika (VIDEO)
Na snimku nadzorne kamere zabeležen je trenutak kada dvojica razbojnika, naoružana pijukom i lopatom, jure radnika ćevabdžinice.
Uznemirujući incident šokirao je prolaznike i vlasnike okolnih prodavnica ispred restorana Le Damas u Berkširu u Engleskoj.
Dramatični video prikazuje radnika kako viče na dvojicu muškaraca na ulici, nakon čega oni upadaju u prostor, obojica držeći predmete koji liče na oružje.
Jedan od njih zamahuje pijukom, dok drugi u ruci ima veliku lopatu.
Potom su isterani napolje i užurbano se udaljavaju niz ulicu pre nego što ulaze u svetloplavi automobil sa vozačem koji ih je čekao.
Smatra se da u incidentu nije bilo povređenih. Policija doline Temze kontaktirana je za komentar.
(Kurir.rs/Sun)
