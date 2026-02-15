Slušaj vest

Na snimku nadzorne kamere zabeležen je trenutak kada dvojica razbojnika, naoružana pijukom i lopatom, jure radnika ćevabdžinice.

Uznemirujući incident šokirao je prolaznike i vlasnike okolnih prodavnica ispred restorana Le Damas u Berkširu u Engleskoj.

Dramatični video prikazuje radnika kako viče na dvojicu muškaraca na ulici, nakon čega oni upadaju u prostor, obojica držeći predmete koji liče na oružje.

Jedan od njih zamahuje pijukom, dok drugi u ruci ima veliku lopatu.

Potom su isterani napolje i užurbano se udaljavaju niz ulicu pre nego što ulaze u svetloplavi automobil sa vozačem koji ih je čekao.

Smatra se da u incidentu nije bilo povređenih. Policija doline Temze kontaktirana je za komentar.

(Kurir.rs/Sun)

