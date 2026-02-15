Slušaj vest

Natalija Grejs, siroče iz Ukrajine, usvojena je 2010. godine od strane para iz Indiane, Majkla i Kristin Barnet.

Majkl i Kristin Barnet su verovali da usvajaju devojčicu od 6 godina. Međutim, ubrzo su počeli da sumnjaju u njen uzrast, što je dovelo do šokantne tvrdnje: da Natalija, koja ima oblik hendikepa, pa je zbog toga ostala izrazito malog rasta. Ta bolest se zove Spondiloepifizna displazija

Ona zapravo samo glumi dete - i da je zapravo odrasla žena sa zlokobnim namerama.

Snimljena dokumentarna serija

Na tu temu snimljena je i dokumentarna serija po njenom imenu. Dokumentarna serija sadrži ekskluzivne intervjue sa Barnetovima, kao i članovima Natalijine usvojiteljske porodice, kao i dosad neviđene snimke.

Dokumentarna serija sadrži ekskluzivne intervjue sa Barnetovima, kao i članovima Natalijine usvojiteljske porodice, koji su ispričali kako ih je devojčica obmanula.

Natalija Grejs kao dete

Natalija pokušala da ubije usvojitelje na razne načine

Barnetovi su tvrdili da je Natalija pokušala da im naudi, kao i njihovoj biološkoj deci. Natalija je optužena da je pokušala da otruje Kristin kafom i ubije je povlačeći je ka električnoj ogradu.

Takođe je optužena da je stavila providne šiljke na stepenište okrenute prema gore kako bi na njih nagazili.

"Govorila je, i to i crtala, kako će pobiti sve članove porodice, umotati ih u ćebe i zakopati u dvorištu. Noću bi stala kraj kreveta nekog od nas i zurila. Nismo smeli da spavamo i krili smo se oštre predmete", priča Kristina.

"Videla sam da mi u kafu sipa neku hemikaliju, izbeljivač, sredstvo za pranje kuće, nešto već tako, i pitala sam je 'šta to radiš?'. Odgovorila mi je 'pokušavam da te otrujem'."

Godine 2012, dve godine nakon što je Natalija usvojena od strane Barnetovih, par je podneo zahtev Marion County Probate sudu da se njen godišnji uzrast zakonski promeni na 22 godine, menjajući njen datum rođenja iz 2003. u 1989. godinu.

Naredne godine, par se preselio sa svoja tri sina u Kanadu bez nje, ostavljajući je samu u stanu u Lafajetu.

"Natalija je žena. Ima menstruaciju i stalne zube. Ni milimetar nije porasla, a svakako bi da je dete pa makar i patuljastog rasta. Lekari su potvrdili da ima teško psihološko oboljenje od koga pate samo odrasli. Ona je iskakala iz automobila u pokretu. Mazala je krv po ogledalima i radila stvari za koje je nezamislivo da ih dete radi", ispovedala se Kristin.

Barnetovi poznati kao superoroditelji

Barnetovi su pre ovoga bili poznati kao superroditelji koji su učinili nemoguće: svog autističnog sina DŽejka uspeli su toliko da iščupaju iz kandži tog poremećaja da je on sa 12 godina objavio svoj prvi akademski rad, a sa 15 godina se upisao na studije na prestižnom institutu za fiziku! Kristina godinama piše knjige o odgajanju dece, pre svega autistične.

Nataliju su uzeli u maju 2010, a u novembru iste godine su je usvojili.

Nije im smetalo ima genetički poremećaj rasta kostiju koji izaziva patuljasti rast. Nije im smetalo ni to što je dokumentacija koja je stigla s njom iz Ukrajine štura.

Natalija u trenutku usvajanja imala šest godina, prema papirima

Po tim papirima, Natalija je u trenutku usvajanja imala šest godina: pisalo je da je rođena 4. septebra 2004.

Dom joj je bio potreban odmah jer je prethodna usvojiteljska porodica iznenada i bespogovorno odlučila da je vrati.

Foto: Printscreen YouTube/ CBS 60 minutes

"Natalija je bia neverovatno nervozna. Bilo je jasno da će joj biti potrebno mnogo pažnje i brige. Već na parkingu smo shvatili da ne može da hoda. To nije pisalo u dokumentima", objašnjava Kristina.

Narednih dana su je obasipali pažnjom, vodili u Diznilend, uživala je u sladoledu, dobroj hrani, borbi s jastucima s trojicom braće.

Otkrivena prevara

Konačno, porodični lekar Barnetovih, dr Endru Meklaren, u martu 2012. napisao je zvaničan izeštaj da Natalija zasigurno nije rođena 2003. i da se pretvara da je dete. Napisao je da je prevarila i roditelje i njega i ostale lekare.

Suija DŽerald Zor iz Višeg suda okruga Merion u Indijanapolisu presudio je u junu 2012. da se datum Natalijinog rođenja prepravi na 4. septembar 1989, što znači da je ona u tom trenutku imala 22 godine!

Barnetovi su je smestili u stan, pomogli joj da dobije ličnu kartu i ponudili da je pošalju na fakultet.

"Platila sam joj najam stana godinu unapred. Uradila sam sve što bi svako uradio kad šalje dete na koledž. Kupila sam joj nameštaj i bila sam optimista jer je imala konkretan plan za dalje. Imala je prihod od socijalnog i sve što joj treba. Pokazala je da može sama da živi", pričala je Kristina.

Barnetovi su se 2013. preselili u Kanadu, gde je DŽejk primjen na Institut za teorijsku fiziku u Voterlou, a Natalija je navodno opet počela da se ponaša kao dete.

"Poslednji put kad smo se čule, rekla mi je da kuva špagete za svoju novu porodicu", pričala je tada Kristin.

Epilog priče

Međutim, Natalija je u međuvremenu lagala policiju da je mala i ostavljena, a pojavio se i jedan par koji je pristao da joj budu staratelji i tražio da se u dokumenta vrati Natalijin strari datum rođenja - 2003. godina.

Na kraju je policija optužila par, koji se razveo 2014. godine, za krivično delo zanemarivanja. Uhapšeni su 2019. godine, da bi najpre Majkl bio oslobođen optužbi 2022. godine, a u martu 2023. optužbe protiv Kristine su odbačene.

U međuvremenu, Natalija je gostovala kod dr Fila jer je htela da se čuje i njena strana priče.

"Ništa od toga nije istina, samo sam želela da ljudi čuju i moju stranu", rekla je Natalija.

Javnost je ostala podeljena oko cele priče i jedni su verovali roditeljima, drugi Nataliji.