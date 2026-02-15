Slušaj vest

Gradonačelnik Moskve, Sergej Sobjanjin, objavio je da su ruske protivvazdušne snage oborile 18 dronova koji su leteli ka ruskoj prestonici.

Dodao je da službe za vanredne situacije rade na lokacijama gde su pali ostaci dronova.

Aerodrom stao

Državna novinska agencija RIA Novosti objavila je da je moskovski aerodrom Domodedovo privremeno ograničio dolaske i odlaske aviona, ali da su mere naknadno ukinute.

Gubernator Brjanske oblasti, Aleksandar Bogomaz, tvrdio je da je njegova oblast od ranog jutra pod jakim napadom dronovima i da je do sada uništeno 120 dronova.

Napad na srce Rusije

Od proleća 2023. godine, Ukrajina je počela da izvodi napade dronovima na Moskvu i širu Moskovsku oblast, dovodeći rat u većoj meri prvi put u srce Rusije.

U početku su mete bile uglavnom simbolične, poslovne zgrade, administrativni kompleksi i infrastruktura, ali vremenom su napadi postajali sve češći i sofisticiraniji.

Ruske vlasti redovno tvrde da je većinu dronova presrela ili oborila protivvazdušna odbrana na prilazima prestonici.

Kijev opisuje ove napade kao legitimne vojne operacije usmerene na rusku vojnu i logističku infrastrukturu, tvrdeći da Moskva mora da snosi posledice svoje invazije na Ukrajinu.

Ukrajinske vlasti naglašavaju da ciljaju objekte povezane sa vojskom i ratnim naporima, iako Rusija optužuje Ukrajinu za napad na civilne ciljeve.

(Kurir.rs/Index.hr)

