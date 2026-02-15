Slušaj vest

Abas Aragči danas putuje iz Teherana za Ženevu gde će se održati druga runda nuklearnih pregovora sa SAD, javili su iranski državni mediji.

Ministar Aragči i njegova delegacija krenuli su za Ženevu posle prve runde indirektnih pregoora održanih u Omanu prošle nedelje.

Podsetimo, Iran je u prvoj rundi pregovora odbacio zahteve Sjedinjenih Država da prekine obogaćivanje uranijuma ili da taj proces premesti van zemlje, objavio je Volstrit Džurnal.

Oman će biti posrednik u pregovorima u Ženevi, javila je iranska novinska agencija Irna na svom Telegram kanalu.

Slični pregovori prošle godine prekinuti su kada je Izrael pokrenuo 12-odnevni rat na Iran, tokom koga su i SAD bombardovale iranske nuklearne lokacije.

Tramp pretio da će upotrebiti silu

Američki predsednik Donald Tramp više puta je pretio da će upotrebiti silu da primora Iran da prihvati ograničenje svog nuklearnog programa. Iran je rekao da će uzvratiti sa svojim napadom.

Tramp je takođe pretio Iranu zbog njegove represije nad demonstrantima tokom nedavnih rasprostranjenih protesta.

Arapske zalivske zemlje upozorile su da bi bilo koji napad mogao da preraste u još jedan regionalni sukob.

Trampova administracija insistira na tome da Iran ne sme da ima obogaćivanje uranijuma ni pod kojim uslovima, a Teheran kaže da se neće sa tim složiti i da ima prava da koristi uranijum za mirnodopske svrhe.

Iranski nukelarni program namenjen za mirnodopske svrhe, tvrdi Teheran

Iran isistira da je njegov nuklearni program namenjen isključivo za mirnodopske svrhe ali su iranski zvaničnici više puta pretili da će krenuti u razvoj nuklearnog oružja.

Pre rata u junu prošle godine Iran je obogaćivao uranijum do 60 odsto čistoće, što je nivo sa koga je potrebna kratak tehnički korak da se stigne do nivoa potrebnog za oružje.

Očekuje se da će se Aragči u Ženevi sastati sa svojim kolegama iz Švajcarske i Omana kao i sa generalnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA).