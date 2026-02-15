Slušaj vest

Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je saopštenje pet evropskih zemalja u kojem se tvrdi da je lider opozicije Aleksej Navaljni umro nakon što je otrovan otrovnim toksinom žabe „lažnim“.

U intervjuu za nekoliko ruskih medija, Zaharova je rekla da zapadne zemlje pokušavaju da skrenu pažnju sa sopstvenih unutrašnjih problema.

Aleksej Navaljni, ruski opozicionar Foto: Volchkov Yevgeny / TASS / Profimedia

Rusija tvrdi da Zapad skreće pažnju

„Biće rezultata testova, biće formule za supstancu – onda će biti komentara“, rekla je. „Bez toga, sve izjave i razgovori su lažni, usmereni na skretanje pažnje sa gorućih problema Zapada.“

Portparolka je napomenula da vest dolazi „u vreme kada bi bilo neophodno predstaviti rezultate istrage o eksploziji gasovoda Severni tok.

Sabotaža gasovoda Severni tok 2022. godine bila je neviđeni napad koji je prouzrokovao veliku štetu infrastrukturi koja povezuje Rusiju i Nemačku ispod Baltičkog mora.

Navaljni je umro u sibirskom zatvoru

Sergij Kuznjecov, bivši oficir ukrajinske vojske optužen za učešće u sabotaži, uhapšen je u Italiji. Ukrajinska vlada je više puta negirala bilo kakvu umešanost.

U subotu su Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija, Švedska i Francuska izdale zajedničko saopštenje u kojem tvrde da je Navaljni otrovan epibatidinom, toksinom ekstrahovanim iz kože ekvadorske otrovne žabe.

Zaključak je donet na osnovu analize uzoraka Navaljnijevog biološkog materijala, navodi se u saopštenju.