OGLASILA SE ZAHAROVA NA OPTUŽBE DA SU OTROVALI NAVALJNOG: "Biće rezultata testova, a onda..."
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova nazvala je saopštenje pet evropskih zemalja u kojem se tvrdi da je lider opozicije Aleksej Navaljni umro nakon što je otrovan otrovnim toksinom žabe „lažnim“.
U intervjuu za nekoliko ruskih medija, Zaharova je rekla da zapadne zemlje pokušavaju da skrenu pažnju sa sopstvenih unutrašnjih problema.
Rusija tvrdi da Zapad skreće pažnju
„Biće rezultata testova, biće formule za supstancu – onda će biti komentara“, rekla je. „Bez toga, sve izjave i razgovori su lažni, usmereni na skretanje pažnje sa gorućih problema Zapada.“
Portparolka je napomenula da vest dolazi „u vreme kada bi bilo neophodno predstaviti rezultate istrage o eksploziji gasovoda Severni tok.
Sabotaža gasovoda Severni tok 2022. godine bila je neviđeni napad koji je prouzrokovao veliku štetu infrastrukturi koja povezuje Rusiju i Nemačku ispod Baltičkog mora.
Navaljni je umro u sibirskom zatvoru
Sergij Kuznjecov, bivši oficir ukrajinske vojske optužen za učešće u sabotaži, uhapšen je u Italiji. Ukrajinska vlada je više puta negirala bilo kakvu umešanost.
U subotu su Nemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija, Švedska i Francuska izdale zajedničko saopštenje u kojem tvrde da je Navaljni otrovan epibatidinom, toksinom ekstrahovanim iz kože ekvadorske otrovne žabe.
Zaključak je donet na osnovu analize uzoraka Navaljnijevog biološkog materijala, navodi se u saopštenju.
Moskva je objavila Navaljnijevu smrt u sibirskom zatvoru u februaru 2024. godine dok je služio 19-godišnju kaznu zbog optužbi za ekstremizam.
(Kurir.rs/Index.hr)