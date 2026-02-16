Slušaj vest

Kombinacija tankog, svežeg snega i snažnih udara vetra izazvala je brojne neprijatnosti na Rogli u Sloveniji. Iako nije bilo obilnih snežnih padavina, vetar je nosio sneg i stvarao nanose, pa su mnogi posetioci s mukom pronalazili svoje automobile zatrpane belim pokrivačem.

Vatrogasci uklanjali oborena stabla širom zemlje

Problemi zbog vetra zabeleženi su i širom Slovenije. Prema podacima slovenačke Uprave za civilnu zaštitu i spasavanje, vatrogasci su imali pune ruke posla uklanjajući oborena stabla i grane sa puteva.

Nešto pre tri sata ujutru, vatrogasci iz jedinice Notranje Gorice–Plešivica uklonili su čak šest stabala koja su pala na put u selu Plešivica. Intervencije su nastavljene i u ranim jutarnjim satima.

Malo posle 6.30, drvo je palo na regionalni put Velenje–Slovenj Gradec u Paki pri Velenju, gde su vatrogasci iz jedinice Šalek brzo reagovali, isekli stablo i uklonili ga sa kolovoza.

Samo nekoliko minuta kasnije, vatrogasci iz jedinice Dolenci u opštini Šalovci uklonili su dva oborena drveta sa puta, dok su nešto posle sedam časova vatrogasci iz Podbrda intervenisali u Petrovu Brdu u opštini Tolmin, gde su takođe uklonili palo stablo.

Oštećeni krovovi i dimnjaci

Vetar je pričinio štetu i na objektima.

U 9.12 časova oštećena je kapa dimnjaka na stambenoj zgradi u Brdu u Bovcu, a vatrogasci su uklonili oštećeni deo i privremeno zaštitili dimnjak ceradom.

Nešto posle 10 časova, vatrogasci iz Cerkna i jedinice Gorje–Poče–Trebenče sanirali su oštećene krovove na više stambenih i drugih objekata u Gorju.