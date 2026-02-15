Slušaj vest

Ogromna vrtača u na severu ostrva Sumatra u Indoneziji, proširila se i pokriva skoro tri hektara, ugrožavajući egzistenciju poljoprivrednika.

Zvaničnici su rekli da se tlo i dalje pomera zbog stalnih klizišta i dugotrajnog pomeranja zemljišta.

Prema rečima jednog poljoprivrednika, ivica vrtače se pomerila nekoliko metara u jednom danu.

Geolozi su rekli da tuf i pesak lako apsorbuju podzemne vode, čineći padine sklonim iznenadnom urušavanju.

Haili Joga, regent okruga Centralni Aćeh, rekao je danas da je vrtača počela brzo da se širi nakon poplava krajem prošle godine.

Stručnjaci upozoravaju da bi vrtača mogla da nastavi da se širi ako se protok vode ne kontroliše, javlja Rojters.

(Kurir.rs/klix)

Ne propustitePlanetaMUŠKARAC POKUŠAO DA OTME DETE IZ MAJČINIH RUKU: Ščepao devojčicu staru 18 meseci usred supermarketa, usledio HAOS: Kamera zabeležila dramatičan incident (VIDEO)
collage.jpg
PlanetaPOTVRĐEN NOVI SLUČAJ OPAKOG SMRTONOSNOG VIRUSA! Preminula medicinska sestra (25): smrtnost mu je do 75 odsto, leka NEMA, može izazvati NOVU EPIDEMIJU
lekari-u-indiji.jpg
Bosna i HercegovinaVOZAČ TRAMVAJA ADNAN KASAPOVIĆ IZAŠAO NA SLOBODU: U suzama zagrlio kolege ispred suda u Sarajevu (VIDEO)
Screenshot 2026-02-15 182036.png
PlanetaUKRAJINCI UDARILI U SRCE RUSIJE, MASOVNI NAPAD NA MOSKVU! Aerodrom prestao sa radom, sirene zavijaju, hitno se oglasio gradonačelnik (VIDEO)
Dron Moskva.jpg