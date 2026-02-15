Vrtača na severu ostrva Sumatra pokriva skoro tri hektara, a zvaničnici su rekli da se tlo i dalje pomera zbog stalnih klizišta i dugotrajnog pomeranja zemljišta.
NEVEROVATNA POJAVA U INDONEZIJI: Pokriva skoro TRI HEKTARA, pomera se nekoliko metara u jednom danu i GUTA SVE PRED SOBOM! (VIDEO)
Ogromna vrtača u na severu ostrva Sumatra u Indoneziji, proširila se i pokriva skoro tri hektara, ugrožavajući egzistenciju poljoprivrednika.
Zvaničnici su rekli da se tlo i dalje pomera zbog stalnih klizišta i dugotrajnog pomeranja zemljišta.
Prema rečima jednog poljoprivrednika, ivica vrtače se pomerila nekoliko metara u jednom danu.
Geolozi su rekli da tuf i pesak lako apsorbuju podzemne vode, čineći padine sklonim iznenadnom urušavanju.
Haili Joga, regent okruga Centralni Aćeh, rekao je danas da je vrtača počela brzo da se širi nakon poplava krajem prošle godine.
Stručnjaci upozoravaju da bi vrtača mogla da nastavi da se širi ako se protok vode ne kontroliše, javlja Rojters.
