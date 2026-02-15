Slušaj vest

Otac iz naselja Podujane u Sofiji izbo je na smrt svog sina, dok je ćerku i majku teško ranio.

U prvim informacijama se govorilo da je otac napao dva sina, ali je kasnije otkriveno da je jedna od žrtava njegova ćerka.

Do zločina je došlo u četvrtak, a policija je uhapsila Petka Topurskog (44) zbog brutalnog napada.

Kako se sumnja, on je izbo na smrt svog sina Krastja (21), dok je ćerku Emu (15) i majku (78) teško ranio.

Prema istražiteljima, mladić je preminuo na licu mesta od zadobijenih rana, uprkos naporu bolničara da mu spasu život.

Ema je hitno prebačena u bolnicu u ekstremno teškom stanju. Doktori su izveli tešku operaciju spasavanja života, nakon koje je devojčica smeštena na odeljenje intenzivne nege i nalazi se pod 24-časovnim nadzorom.

Foto: Facebook/ Petko Topurski

Žena (78), napadačeva majka, takođe je pretrpela ubodne rane i posekotine na grudima i abdomenu. Ona je takođe prebačena u bolnicu na lečenje.

Tužilaštvo u Sofiji je potvrdilo da je osumnjičeni otac dece. On je uhapšen zbog sumnje za ubistvo sina i pokušaj ubistva ćerke i majke.

Njemu je određen pritvor, a imao je posekotine na ruci, za koje se sumnja da je sam naneo sebi tokom napada.

Istražitelji nastavljaju da ispituju motiv zločina koji je šokirao Sofiju i Balkan.