OTAC NASMRT IZBO SINA (21), MAJKU I ĆERKU (15) TEŠKO RANIO: Nezapamćen zločin potresao Balkan! (FOTO)
Otac iz naselja Podujane u Sofiji izbo je na smrt svog sina, dok je ćerku i majku teško ranio.
U prvim informacijama se govorilo da je otac napao dva sina, ali je kasnije otkriveno da je jedna od žrtava njegova ćerka.
Do zločina je došlo u četvrtak, a policija je uhapsila Petka Topurskog (44) zbog brutalnog napada.
Kako se sumnja, on je izbo na smrt svog sina Krastja (21), dok je ćerku Emu (15) i majku (78) teško ranio.
Prema istražiteljima, mladić je preminuo na licu mesta od zadobijenih rana, uprkos naporu bolničara da mu spasu život.
Ema je hitno prebačena u bolnicu u ekstremno teškom stanju. Doktori su izveli tešku operaciju spasavanja života, nakon koje je devojčica smeštena na odeljenje intenzivne nege i nalazi se pod 24-časovnim nadzorom.
Žena (78), napadačeva majka, takođe je pretrpela ubodne rane i posekotine na grudima i abdomenu. Ona je takođe prebačena u bolnicu na lečenje.
Tužilaštvo u Sofiji je potvrdilo da je osumnjičeni otac dece. On je uhapšen zbog sumnje za ubistvo sina i pokušaj ubistva ćerke i majke.
Njemu je određen pritvor, a imao je posekotine na ruci, za koje se sumnja da je sam naneo sebi tokom napada.
Istražitelji nastavljaju da ispituju motiv zločina koji je šokirao Sofiju i Balkan.
(Kurir.rs/Telegraf.rs)